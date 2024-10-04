Ці північнокорейці прибули для обміну досвідом з росіянами. Про це пише Kyiv Post, з посиланням на джерела у спецслужбах.

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Що відомо про можливу загибель солдатів КНДР під Донецьком

Співрозмовник видання зазначив, що всього після атаки ЗСУ під Донецьком могли загинути 6 північнокорейських солдатів. Відомо також, що ще троє північнокорейських військовослужбовців могли зазнати поранень.

Цікаво, що російські пабліки пишуть, перед ракетним ударом поблизу тимчасово окупованого Донецька росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони. Наразі українські військові офіційно не коментували ситуацію з ліквідацією північнокорейських солдатів внаслідок ракетного удару на тимчасово окупованих територіях.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на тимчасово окуповані території України прибув невеликий контингент військовослужбовців з Північної Кореї, включно з інженерними військами. Ця подія свідчить про безперервну співпрацю між Росією та КНДР, яка, як повідомляється, передбачає підготовку та навчання північнокорейських військових на окупованих територіях України.

Окрім цього, як повідомляв Центр національного спротиву, Росія планує завезти північнокорейських громадян на окуповані території Донецької та Луганської області для їх залучення до виконання будівельних робіт.