КНДР готовит контингент из разных родов войск. Об этом рассказал президент Зеленский.
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КНДР воюет против Украины
"Мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Это очень насущная вещь", – сказал Владимир Зеленский.
Он также отметил, что на оккупированных территориях Украины уже есть северокорейские офицеры. Они проходят обучение вместе с русскими войсками.
Это уже официальное подтверждение того, что вторая страна полноценно втягивается в войну,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что обсуждал этот вопрос с США и другими западными партнерами, и объяснил, что таким образом Россия надеется на усиление, поскольку не успевает проводить мобилизацию.