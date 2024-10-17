КНДР готовит контингент из разных родов войск. Об этом рассказал президент Зеленский.

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КНДР воюет против Украины

"Мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Это очень насущная вещь", – сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что на оккупированных территориях Украины уже есть северокорейские офицеры. Они проходят обучение вместе с русскими войсками.

Это уже официальное подтверждение того, что вторая страна полноценно втягивается в войну,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с США и другими западными партнерами, и объяснил, что таким образом Россия надеется на усиление, поскольку не успевает проводить мобилизацию.