Отмечается, что соответствующие кадры сняты на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России. Где он расположен на карте, показывает 24 Канал.

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Войска КНДР снаряжают на Сергеевском полигоне

Вечером 18 октября Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности обнародовал видео, как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Отмечается, что эти кадры совсем свежие – им не более 72 часов.

Местом, где северокорейские солдаты готовятся к войне против Украины, является Сергеевский полигон, который расположен в Приморском крае на Дальнем Востоке.

Где расположен Сергеевский полигон: смотрите на карте

Сергеевка расположена в 130 километрах от Владивостока, или же в 60 километрах от Уссурийска. Также важным является то, что Приморский край напрямую граничит с Северной Кореей. Расстояние от полигона до российско-корейской границы составляет около 200 километров. В то же время, чтобы попасть в Украину, войска КНДР должны преодолеть еще около 6 500 километров.

Добавим, что в Сергеевке дислоцируется 127-я мотострелковая дивизия Восточного военного округа России.

Источники 24 Канала в Силах обороны сообщали, что северокорейские военные проходят подготовку на 4 российских полигонах – Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск, Владивосток.