Об этом сообщили источники 24 Канала в Силах обороны. Речь идет о полигонах в российских городах: Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск и Владивосток.

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Солдаты КНДР проходят подготовку на российских полигонах

В пятницу, 18 октября, источники 24 Канала в Силах обороны сообщили, что северокорейские военные проходят обучение на российских полигонах. Отмечается, что готовятся они к войне в Украине на полигонах в 4 российских городах.

Речь идет о полигонах в городах страны-агрессора:

Хабаровск,

Уссурийск,

Благовещенск,

Владивосток.

Заметим, что разговоры о том, что Россия хочет привлечь северокорейских военных к войне против Украины, продолжаются уже довольно долго. По словам Кирилла Буданова, главы ГУР МО, до 1 ноября 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине.

По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск. Судьба остальных войск пока неизвестна.