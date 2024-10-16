До выборов президента США остается менее трех недель. С чем подходят к решающему этапу кампании оба кандидата, у кого больше всего шансов на победу и о чем свидетельствуют свежие опросы в США – читайте в материале 24 Канала.

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Харрис или Трамп: последние опросы в США

Последняя социология уверенно показывает, что неоспоримого фаворита нет, а это означает, что победителем могут стать как Дональд Трамп, так и Камала Харрис.

Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах (49% против 46%). Однако это, учитывая особенности избирательной системы США, почти ничего не значит.

Куда важнее и решающим является голосование в отдельных штатах, точнее – в штатах, которые не определились (swing states). Там уже существенно улучшил свои позиции Трамп, но разница незначительна, часто в пределах 1 процента, что дает статистическую погрешность.

Сейчас Харрис лидирует в Пенсильвании, Мичигане, Неваде и Висконсине (стратегия с таргетированием рекламы на поляков сработала).

А Трамп удерживает лидерство в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне.



Динамика поддержки Трампа и Харрис за полгода / Инфографика realclearpolling.com

Если избиратели будут голосовать так, как показывает социология, это даст итоговую победу Харрис, однако разница в менее 1% вообще ничего не гарантирует и намекает на большие сюрпризы.

Таким образом, имеем все основания считать, что судьбу президентства могут определить разница в тысячи, а то и сотни голосов.

Справочно! Так было, например, на выборах 2020 года, когда победу Джорджа Буша-младшего определил "фотофиниш" во Флориде. Впрочем, тогда оппонентом Буша был интеллигентный Эл Гор, который не стал призывать своих избирателей к бунту и устраивать мятеж.



Однако ждать, что Трамп в случае проигрыша поступит так же, а не снова начнет призывать к штурму Капитолия, как он уже делал в 2021 году (и за что ему ничего не было), по меньшей мере наивно. Таким образом, имеем ситуацию, которую справедливо называть самыми непредсказуемыми выборами в истории США.

Как и почему Трамп перехватил инициативу

Последние успехи Трампа в swing states, где раньше он проигрывал, а сейчас благодаря хорошей для себя динамике существенно сократил разницу, а где-то и вышел вперед, подтверждает факт окончания "медового месяца" для Камалы Харрис, когда она после того, как заменила Байдена, вызвала всеобщий интерес и имела большой кредит доверия.

Штаб Харрис действительно провел большую работу – ему удалось сделать так, чтобы все "забыли" о многочисленных ошибках демократки во время кампании-2020, когда она выдавала себя за "левака", что левее Берни Сандерса, и собственно время работы вице-президентом, когда она провалила практически все (от вопроса незаконной миграции до международной политики).

Фактически, команда Харрис показала американцам совершенно нового кандидата – некую "табула раса", которая будто начала с нуля и осуществила впечатляющий старт.

Этот успех закрепили дебаты с Трампом, которые Харрис консенсусно выиграла, однако далее кампания демократки начала буксовать. Вряд ли в этом была ее вина, а скорее просто закончился стартовый буст. Восстановить этот эффект должны были бы вторые дебаты Харрис с Трампом. Впрочем, команда последнего очень мудро от них отказалась и не позволила сопернице раскрыть себя и представить избирателям детали своей программы.



Дональд Трамп / Фото Dominic Gwinn / Zuma Press

Не секрет, что избиратель в США всегда (или почти всегда) голосует не за внешнюю политику или эфемерные идеалы, а за экономику. А она, как бы дико это не прозвучало, сейчас работает на Трампа, потому что при его каденции не было такой инфляции и роста цен.

Средний избиратель не будет разбираться в причинах и не желает знать, что, например, экономическая стабильность США была заложена во времена Обамы, а именно волюнтаризм Трампа и провал его администрации на старте пандемии Covid-19 вызвал глубокий экономический кризис, решать который пришлось уже администрации Байдена. С чем они довольно успешно справились.

Избирателя совершенно точно не интересует макроэкономические успехи демократов, потому что они видят рост налогов, рост цен на продукты и бензин, инфляцию и тому подобное.

В этом значительно проще обвинять Байдена (который реально в этом не виноват) и верить "успешному бизнесмену" Трампу (чья бизнес-модель, как частного лица, предусматривала перманентные банкротства, а как президента – постоянные нарушения предписаний ВТО, торговые войны не только с Китаем, но и с ЕС, и еще ряд другой дичи, которой бы позавидовали даже Николай Азаров с Юлией Тимошенко, а Алексей Гончарук (помните такого?) забрал бы свои слова о "профане в экономике").

Но имеем парадокс, потому что все это среднестатистический американский избиратель (вместе с представителями бизнеса, кстати) странным образом игнорирует и уверенно считает Трампа хорошим выбором для собственного кошелька.

В ожидании "черных лебедей": какие сюрпризы еще ждут

Собственно, на этом сейчас и держится "социология" кандидата от республиканцев. И поэтому ему не страшны ни книга Боба Вудворда, ни фильм-байопик, в котором молодой Дональд Трамп в исполнении Себастьяна Стена насилует свою жену Иванну Трамп.

Такой факт действительно всплыл во время судебного рассмотрения дела о разводе, но впоследствии Иванна отказалась от собственных слов, а сейчас с ее смертью умерла и правда о том случае.

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Неприятные минуты Трамп имел и из-за истории, о которой написал Боб Вудворд и подробно раскрыли его коллеги из The New York Times, а именно – об общении с Путиным. Трамп ответил на очень серьезные обвинения в своем стиле – якобы отрицал, но и также заявил, что "если бы так было, то это было бы мудро". Этим он лишь подтвердил информацию журналистов и опасения всего мира.

Ну, я не буду комментировать это. Но я скажу вам, что если бы я это сделал, то это было бы разумно. Если я дружу с людьми, если я поддерживаю отношения с людьми, это хорошо, а не плохо,

– Трамп в своем стиле отвечает на вопросы Bloomberg.

Что касается фильма, то он, несмотря на антирекламу (что на самом деле является лучшей рекламой) от самого Трампа, пока в прокате проваливается, а значит, не станет Х-фактором кампании.

Впрочем, это не означает, что штабы обоих кандидатов не будут искать новых "черных лебедей", а киллеры-одиночки (или государства-парии, к примеру, Иран) – не будут искать новых возможностей свести счеты с одиозным трикстером американской политики. Чтобы уберечься от последних, президент Байден даже приказал усилить охрану Трампа до уровня первого лица.

Но не только Байден волнуется за жизнь кандидата в президенты США от республиканской партии.

Команда 59-летней Камалы Харрис ожидаемо разыграла карту физического и ментального здоровья 78-летнего Трампа. Она обнародовала данные собственной медицинской карты (оказалась абсолютно здоровой, хотя ей и не хватает витамина D) и намекнула, что ее оппонент не делает того же, потому что имеет основания что-то скрывать.



Трамп действительно постоянно несет какую-то откровенную дичь, забывает, о чем говорит, и путается в заявлениях и фактах.

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Но к этому электорат Трампа давно привык (иначе не голосовал бы за него в 2016 и 2020-м), а сам господин Дональд для опровержения упреков в собственной слабости устраивает батл со временем на 40 минут в лучших традициях танцевальных марафонов времен Великой Депрессии. Во время этого римейка легендарной ленты They Shoot Horses, Don't They? двум сторонникам республиканца становится плохо, но только не Дональду Трампу. Он всех перетанцевал.

Хотя с последним утверждением может поспорить Илон Маск – его импульсивные прыжки вокруг Трампа не только принесли в копилку кампании господина Дональда 75 миллионов долларов, но и подарили миру кучу мемов с чудаковатым колонизатором Марса. Напомним, господин Илон мечтает превратить четвертую планету Солнечной системы на оазис, для чего хочет осуществить серию ядерных взрывов на полюсах этого небесного тела, и очевидно рассчитывает в этом на помощь Трампа.



Дональд Трамп и танцы Илона Маска / Фото Evan Vucci / AP

На фоне этого дикого балагана кампании Дональда Трампа, как ни странно, наибольшим адекватом показал себя второй номер республиканцев Джей Ди Вэнс. Да, тот самый "Мистер мы заплатили Украине 200 миллиардов долларов". В отсутствие рядом Трампа и необходимости изображать из себя его клона, господин Вэнс показал себя на удивление нормальным.

Его дебаты с Тимом Уолзом прошли без скандалов, а сами оппоненты вели себя вежливо и даже интеллигентно. Все это дало миру надежду, что вирус трампизма – это лишь аномалия, которая исчезнет в то самое время, когда Трамп уйдет из политики. Тогда республиканская партия и вся Америка вернется к нормальности. Осталось просто переждать этот идеальный шторм.