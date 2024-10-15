Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, подчеркнув, что США сосредоточены на внутренней политике, и результаты выборов решаются именно благодаря ей. В то же время Дональд Трамп прилагает усилия, чтобы политизировать внешнюю политику.

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Подмял под себя Республиканскую партию

Трамп постоянно разгоняет еще и собственную политическую тему.

Он использует врага США как своего союзника, чтобы попытаться избавиться от их общего врага – Джозефа Байдена, Камалы Харрис или любого другого представителя Демократической партии,

– подчеркнул политический деятель.

Однако Байден сейчас, по его словам, решает проблемы, которые стоят перед американцами. Уровень инфляции в США снизился, как и базовые ставки и это позволяет дальше развивать экономику.

Однако трамписты продолжают настаивать, что проблему в отношении Владимира Путина администрация Байдена не может решить. Поэтому нагнетается риторика о конфликте между Россией и США, угрозе Третьей мировой войны, и якобы только Дональд Трамп может спасти от нее.

Эта риторика свидетельствует о нездоровом состоянии самого Трампа и американской политики,

– подчеркнул Рашкин.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что следующие 3,5 – 4 месяца мир окажется в мировой войне. Однако, по словам Трампа, в случае его победы на выборах, он урегулирует войну в Украине и противостояние на Ближнем Востоке.

Так случилось, что сторонники Трампа когда-то влюбились в него, потому что он участвовал в крутом телевизионном шоу и имел определенный имидж. И сегодня они, по мнению общественного деятеля, не могут отказаться от него.

Трамп подмял под себя Республиканскую партию, и те, кто считает себя сторонником этой партии, должны за него голосовать, потому что он новый генерал,

– подчеркнул он.

В то же время большое количество республиканцев выходят из партии во главе с Трампом и даже заявляют, что будут поддерживать Камалу Харрис, потому что оставшись в Республиканской партии они потеряют способность на свободное мышление.

Поэтому важно не дать Трампу напугать американцев. Хотя в США, как оказалось, довольно много наивных людей, которые верят в его угрозы. Кстати, есть информация, что в социальной сети Трампа Truth Social есть много жалоб на то, что людей обманули, и не только относительно политики. В общем трамписты ищут доверчивых людей,

– отметил Юрий Рашкин.

К слову, политолог Олег Саакян отметил, что внутри команды Дональда Трампа не все верят в его победу и не готовы стопроцентно вкладываться в нее. Это, по его мнению, один из индикаторов того, что кандидат может проиграть.