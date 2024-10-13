Как пишет The New York Times, республиканец Дональд Трамп отказывается показывать свои медицинские данные. Эта информация не является обязательной, однако часто используется в предвыборной гонке – что, соответственно, и делает Камала Харрис.

Смотрите также "В шаге от ядерного удара по Украине": почему книга Боба Вудворда вызвала скандал в США

Харрис давит на Трампа относительно состояния здоровья

Публикация отчета о здоровье кандидата произошла на фоне того, что Дональд Трамп отказался распространять такую информацию о себе. Стоит указать, что в случае победы, республиканец на конец своей каденции будет считаться старейшим президентом за всю историю США.

Во время разговора с журналистами 12 октября Камала Харрис сказала, что Трамп и его команда не "хотели, чтобы американский народ действительно видел, что он делает и подходит ли он быть президентом".

На вопрос, снизилась ли его умственная острота, она ответила: "Я приглашаю публику смотреть его митинги и принимать решения".

Какое состояние здоровья у Камалы Харрис

Отметим, что врач Джошуа Р. Симмонс написал, что 59-летняя Камала Харрис страдает от сезонной аллергии, легкой близорукости и кожной крапивницы, которые она лечит с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта и по рецепту.

Вице-президент Харрис остается в отличном состоянии здоровья. Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего,

– говорится в письме.

В то же время отмечается, что Харрис не болела диабетом, высоким уровнем холестерина, сердечные заболевания, рак, остеопороз или неврологические расстройства.