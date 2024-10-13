Як пише The New York Times, республіканець Дональд Трамп відмовляється показувати свої медичні дані. Ця інформація не є обов'язковою, проте часто використовується у передвиборчих перегонах – що, відповідно, і робить Камала Гарріс.

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Гарріс тисне на Трампа щодо стану здоров'я

Публікація звіту про здоров'я кандидатки сталася на тлі того, що Дональд Трамп відмовився поширювати таку інформацію щодо себе. Варто вказати, що у разі перемоги, республіканець на кінець своєї каденції вважатиметься найстаршим президентом за всю історію США.

Під час розмови з журналістами 12 жовтня Камала Гарріс сказала, що Трамп і його команда не "хотіли, щоб американський народ дійсно бачив, що він робить і чи підходить він бути президентом".

На запитання, чи знизилася його розумова гострота, вона відповіла: "Я запрошую публіку дивитися його мітинги та приймати рішення".

Який стан здоров'я у Камали Гарріс

Зазначимо, що лікар Джошуа Р. Сіммонс написав, що 59-річна Камала Гарріс страждає від сезонної алергії, легкої короткозорості та шкірної кропив’янки, які вона лікує за допомогою ліків, що відпускаються без рецепта та за рецептом.

Віцепрезидентка Гарріс залишається у відмінному стані здоров’я. Вона володіє фізичною та психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання обов’язків президента, включаючи обов’язки голови виконавчої влади, глави держави та головнокомандувача,

– йдеться у листі.

Водночас зазначається, що Гарріс не хворіла на діабет, високий рівень холестерину, серцеві захворювання, рак, остеопороз або неврологічні розлади.