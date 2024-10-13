Об этом говорится на сайте Белого дома. В то же время оппонент Харрис Дональд Трамп отказался раскрывать данные относительно своего здоровья.

Интересно Трамп имеет явное преимущество перед Харрис в вопросе урегулирования войны в Украине, – WSJ

Какие результаты медосмотра Камалы Харрис

В отчете врача Джошуа Симмонса, который опубликован на сайте Белого дома, указано, что вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис здорова, физически и психически устойчива, не курит, алкоголь употребляет редко и умеренно, занимается спортом, страдает только сезонной аллергией.

Заключение врача – Харрис может выполнять все задачи, связанные с государственной службой, в том числе на должности главы государства.

Стоит отметить, что в Соединенных Штатах кандидаты в президенты не обязаны раскрывать свою медицинскую информацию. Однако эти данные часто становятся центром внимания во время избирательных кампаний, а также их используют для создания убедительного портрета лиц, претендующих на должность.

Советники Харрис рассказали журналистам AP, что публикация медицинской информации об Харрис является выгодной для вице-президента в контрасте с поведением ее конкурента. Ведь Дональд Трамп в течение многих лет крайне редко и ограниченно обнародовал информацию о своем здоровье. Он не делает этого и во время нынешней предвыборной кампании, даже после попытки покушения.

После этого директор по коммуникациям кампании Трампа Стивен Ченг заявил, что врачи признали политика человеком с "идеальным, отличным здоровьем". Кроме того, представители Трампа отметили, что отчеты о здоровье Трампа периодически публикует на своей странице в соцсети Х его врач Ронни Джексон.

Дональд Трамп, свою очередь, отклонил просьбу обнародовать новую информацию о его состоянии здоровья. Хотя он и обещал это сделать после ранения пулей.