Об этом говорится в опросе Wall Street Journal, проведенном в семи ключевых штатах. Трамп опережает Харрис в вопросе российской агрессии с результатом 50% против 39%, а в вопросе войны между Израилем и ХАМАС его поддержка составляет 48% против 33% у кандидата от демократов

Смотрите также На этом диалог завершается: как трамписты крутят украинской риторикой в США

Трамп имеет некоторое преимущество перед Харрис

Хотя этот опрос созвучен с другими, которые показывают, что внешняя политика не является приоритетом для избирателей, будущий президент столкнется с конфликтами, которые "не имеют четкого решения" и вызвали раскол в американском электорате. Как отмечает WSJ, избиратели считают важным, кто из кандидатов обладает оптимальным сочетанием опыта и лидерских качеств в этой гонке.

Республиканцы все больше выступают против предоставления военной помощи Украине, в то время как демократы имеют разногласия во мнениях относительно того, стоит ли США продолжать поставлять оружие Израилю из-за критики высоких жертв среди гражданских лиц и гуманитарного кризиса в секторе Газы.

Лидерство Трампа в опросах поддерживается частично независимыми экспертами: почти половина из них считает, что он лучше справится с войной России против Украины, тогда как треть отдает предпочтение в этом вопросе Харрису. Что касается конфликта между Израилем и ХАМАС, 43% экспертов выразили поддержку Трампу, а 26% - Харрис. Остальные не сделали выбора в пользу ни одного из них.

Справка. 5 ноября в США состоятся президентские выборы. За победу будут соревноваться Камала Харрис и Дональд Трамп. Интересно, что кандидат от демократов недавно заявила, что если бы сейчас президентом США был Трамп – "Путин уже бы сидел в Киеве", ведь так называемый "мирный план" Трампа заключается в капитуляции Украины.

При администрации действующего президента США Джо Байдена страна предоставила Украине военной помощи на более чем 100 миллиардов долларов. Харрис также неоднократно подтверждала свою поддержку и несколько раз встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что "не имеет аппетита" для продолжения поддержки США Украины, и выразил уверенность в том, что если Трамп победит, то он "действительно сможет завершить этот конфликт".