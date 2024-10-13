Про це йдеться в опитуванні Wall Street Journal, проведеному у семи ключових штатах. Трамп випереджає Гарріс у питанні російської агресії з результатом 50% проти 39%, а в питанні війни між Ізраїлем і ХАМАС його підтримка становить 48% проти 33% у кандидатки від демократів

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Трамп має деяку перевагу перед Гарріс

Хоча це опитування співзвучне з іншими, які показують, що зовнішня політика не є пріоритетом для виборців, майбутній президент зіткнеться з конфліктами, які "не мають чіткого вирішення" і викликали розкол в американському електораті. Як зазначає WSJ, виборці вважають важливим, хто з кандидатів володіє оптимальним поєднанням досвіду та лідерських якостей у цих перегонах.

Республіканці все більше виступають проти надання військової допомоги Україні, в той час як демократи мають розбіжності в думках щодо того, чи варто США продовжувати постачати зброю Ізраїлю через критику високих жертв серед цивільних осіб і гуманітарну кризу в секторі Гази.

Лідерство Трампа в опитуваннях підтримується частково незалежними експертами: майже половина з них вважає, що він краще впорається з війною Росії проти України, тоді як третина віддає перевагу в цьому питанні Гарріс. Що стосується конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, 43% експертів висловили підтримку Трампу, а 26% — Гарріс. Інші не зробили вибору на користь жодного з них.

Довідка. 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. За перемогу змагатиметься Камала Гарріс та Дональд Трамп. Цікаво, що кандидатка від демократів нещодавно заявила, що якби зараз президентом США був Трамп – "Путін уже б сидів у Києві", адже так званий "мирний план" Трампа полягає у капітуляції України.

За адміністрації чинного президента США Джо Байдена країна надала Україні військової допомоги на понад 100 мільярдів доларів. Гарріс також неодноразово підтверджувала свою підтримку і кілька разів зустрічалася із президентом Володимиром Зеленським.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що "не має апетиту" для продовження підтримки США України, та висловив впевненість у тому, що якщо Трамп переможе, то він "справді зможе завершити цей конфлікт".