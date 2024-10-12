Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Андрей Вигиринский. По его словам, демократам стоит пытаться противопоставлять позиции республиканцев диалог об интересе относительно поддержки украинцев.

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Для избирателя важна определенность

Недавно спикер Палаты представителей США республиканец республиканец Майк Джонсон заявил, что если на президентских выборах победит Дональд Трамп, он положит конец войне в Украине, поэтому одобрение дальнейшей помощи Украине не потребуется. Как отметил Андрей Вигиринский, трамписты неплохо крутят украинской риторикой, чтобы влиять на избирателей.

Он говорит, что "если мы заканчиваем войну, нет смысла тратить сотни миллиардов на Украину, поэтому я и не хочу, проголосуйте за Трампа". Тогда якобы не придется финансировать Украину, что приводит, как говорит об этом Трамп, к убийствам и уничтожению украинского народа. Он обрывает на этом свой диалог, не говорит о целях, результатах, гарантиях, обо всем, что нас интересует,

– сказал он.

Таким образом республиканцы ведут исключительно центристский диалог о том, что если Дональд Трамп станет президентом Штатов, то якобы не придется предоставлять средства для Украины и можно будет сосредоточиться на внутренних проблемах. Есть избиратели, которые поддерживают такую позицию.

Политолог считает, что представителям Демократической партии следовало бы пытаться противопоставлять такой позиции трампистов четкие объяснения, почему нужно помогать Украине. Однако сейчас они заняты борьбой с последствиями ураганов.

"Мы находимся во внутренней американской дискуссии относительно того, поддерживать или не поддерживать Украину, на каком уровне это делать. Определенность – это важно для избирателя. Республиканцы своим избирателям демонстрируют эту определенность. Она звучит: "Не будем тратить средства", – добавил Вигиринский.