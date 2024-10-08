Об этом сказал американский политик Дональд Трамп. По его словам, средства распределяются несправедливо.

Смотрите также Россия и Иран имеют разные предпочтения относительно победителя президентских выборов в США, – разведка

Трамп прокомментировал предоставление помощи Украине

Трамп заявил, что на помощь Украине было выделено почти 300 миллиардов долларов, тогда как американские граждане, пострадавших от урагана "Хелен", получают лишь по 750 долларов на срочные нужды. Он выразил свое недовольство политикой администрации Джо Байдена, указав на несправедливость в распределении средств.

Мы вложили почти 300 миллиардов в Украину, одновременно администрация президента предлагает людям по 750 долларов на экстренные нужды из-за сильнейшего урагана, который был у нас за все время,

– заявил республиканец.

Кроме того, он раскритиковал то, как власти США реагируют на последствия стихийного бедствия в пострадавших штатах.