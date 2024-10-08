Об этом говорится в последнем докладе Офиса директора национальной разведки.

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Россия заинтересована в победе Трампа на выборах

Согласно данным разведки, нет никаких свидетельств того, что какие-то из этих стран изменили свои намерения. В частности Россия продолжает проводить информационные кампании, направленные на повышение шансов бывшего президента США Дональда Трампа, а также на создание препятствий для предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

В разведке отметили, что усилия Ирана, по-прежнему, направлены на поддержку Камалы Харрис и нанесение ущерба Дональду Трампу. В качестве примера приводится операция по взлому и утечке информации, нацеленная против кампании Трампа, за которой стоят трое оперативников, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции.

По оценкам американских спецслужб, Китай пока не вмешивался непосредственно в президентскую кампанию США. Вместо этого он сосредоточен на попытках убедить американских избирателей отвергнуть кандидатов на уровне штатов и местных органов власти, которые, по мнению Пекина, наносят вред его интересам, особенно тем, кто выступает в поддержку Тайваня.

Кроме того, Россия и Куба присоединились к Китаю, нацелившись на выборы в Конгресс, штатов и местных органов власти.