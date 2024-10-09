В наибольшей опасности штат Флорида, в котором проводят эвакуацию населения, люди всячески пытаются защитить свои дома, а полки едва ли не всех супермаркетов опустели. Что известно об урагане Милтон, как население готовится к стихийному бедствию и что происходит в США – передает 24 Канал.

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В ожидании самого мощного урагана за столетие – Милтон

Флорида еще не оправилась от мощного урагана Хелен, который накрыл штат 27 сентября. Он стал одним из самых мощных в Мексиканском заливе с 1851 года, оборвал жизни по меньшей мере 235 человек в шести штатах (Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния и Теннесси), но Милтон – станет настоящей катастрофой. Специалисты добавляют, что ураган Хелен был лишь "тревожным звоночком", по сравнению с разрушительной стихией Милтона.

Сейчас Милтон имеет 5 категорию опасности. Это самая мощная отметка в классификации ураганов, но эксперты опасаются, что он может усилиться до несуществующей 6 категории.



Ураган Милтон / Скриншот

Справка. По шкале ураганов Саффира – Симпсона, существует 5 категорий ураганов. Самый мощный оценивают в 5 категорию, когда постоянная скорость ветра может достигать 252 километров в час, а порывы могут быть гораздо мощнее. США не впервые сталкиваются с ураганами такой категории, поэтому население Флориды эвакуируют, ведь непогода может разрушить дома, а деревья, рекламные щиты, провода – все будет снесено ветром.

Национальный центр ураганов США предупредил, что Милтон накроет Флориду вечером 9 октября, хотя ураган может начаться и позже – уже 10 октября. Он достигнет суши во Флориде, вероятно, в районе залива Тампа. По прогнозу синоптиков, Милтон ослабнет перед выходом на сушу, но потом накроет побережье разрушительной стихией.

Ураган Милтон из космоса: смотрите видео

Кроме мощного ветра, ожидаются также затяжные ливни. Существует угроза наводнений и подтопления на побережье Флориды в районе залива Тампа.

Насколько сильным может быть наводнение от Милтона: смотрите видео

Какие разрушения могут быть от урагана 5 категории: смотрите видео

Масштабная эвакуация во Флориде

Во Флориде объявили масштабную эвакуацию, которая стала едва ли не самой большой в истории. Местные власти отметили, что это буквально вопрос жизни и смерти, поэтому люди начали покидать свои дома и выезжать в другие штаты, чтобы спастись от Милтона.

Власти призвали эвакуироваться по меньшей мере 5,5 миллиона жителей штата Флориды, а точнее тем, кто живет в самом опасном районе – Тампе и Сент-Питерсберге. Эвакуируют также животных из зоопарков, людей из домов престарелых, некоторые – выезжают и со своими передвижными домами. По приблизительным подсчетам, из самых опасных округов уже выехало около 1 миллиона человек.

Одна из крупнейших эвакуаций во Флориде: смотрите видео

Джо Байден также призвал местное население эвакуироваться, ведь ожидается, что Милтон станет самым опасным ураганом минимум за 100 лет, а возможно – и за всю историю.

Чтобы обезопасить инфраструктуру, а также гражданские дома, экстренные службы забивали окна, накладывали мешками с песком окна и проводили все другие необходимые меры безопасности. Более того, некоторые жители решили буквально привязать свои дома к земле.



Привязанный дом во Флориде / Фото из сети

Как местное население готовится к урагану: смотрите видео

В США готовятся к худшему

Без преувеличений, вся инфраструктура Флориды готовится к худшему сценарию. Больницы, спасатели, правоохранители – все экстренные службы готовы ликвидировать последствия и помогать пострадавшим. Более 300 больниц уже эвакуировали своих пациентов в другие медицинские учреждения.

Аэропорты уже остановили работу. Джо Байден и Энтони Блинкен даже отменили свои поездки в Германию на встречу в формате "Рамштайн". В СМИ пишут, что из-за этого встреча может вообще не состояться и сейчас под угрозой срыва.

Пентагон уже развернул войска в Северной Каролине. Тысячи военных находятся в полной боевой готовности, чтобы помогать эвакуировать население, расчищать маршруты для эвакуации и доставлять пищевые наборы и воду в пострадавшие районы. В целом, только в Северной Каролине мобилизовано более 5 000 военных.

В супермаркетах и на АЗС во Флориде возник серьезный дефицит. Люди в панике скупают все продукты, а по меньшей мере на 170 автозаправочных станциях уже нет топлива.

Пустые полки супермаркетов во Флориде: смотрите видео

Часть населения все же не выезжает из опасных районов. Они готовятся к тому, чтобы пережить катастрофический ураган в собственных домах.