У найбільшій небезпеці штат Флорида, у якому проводять евакуацію населення, люди усіляко намагаються захистити свої будинки, а полиці чи не всіх супермаркетів опустіли. Що відомо про ураган Мілтон, як населення готується до стихійного лиха та що відбувається у США – передає 24 Канал.

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В очікуванні найпотужнішого урагану за століття – Мілтон

Флорида ще не оговталася від потужного урагану Гелен, який накрив штат 27 вересня. Він став одним з найпотужніших у Мексиканській затоці з 1851 року, обірвав життя щонайменше 235 осіб у шести штатах (Флорида, Джорджія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Вірджинія і Теннессі), але Мілтон – стане справжньою катастрофою. Фахівці додають, що ураган Гелен був лише "тривожним дзвіночком", порівняно з руйнівною стихією Мілтона.

Наразі Мілтон має 5 категорію небезпеки. Це найпотужніша позначка у класифікації ураганів, але експерти побоюються, що він може посилитися до 6 категорії, якої не існує.



Ураган Мілтон / Скриншот

Довідка. За шкалою ураганів Саффіра – Сімпсона, існує 5 категорій ураганів. Найпотужніший оцінюють у 5 категорію, коли постійна швидкість вітру може сягати 252 кілометрів за годину, а пориви можуть бути набагато потужнішими. США не вперше стикаються з ураганами такої категорії, тому населення Флориди евакуюють, адже негода може зруйнувати будинки, а дерева, рекламні щити, дроти – все буде знесено вітром.

Національний центр ураганів США попередив, що Мілтон накриє Флориду увечері 9 жовтня, хоча ураган може початися й пізніше – вже 10 жовтня. Він досягне суші у Флориді, ймовірно, у районі затоки Тампа. За прогнозом синоптиків, Мілтон ослабне перед виходом на сушу, але потім накриє узбережжя руйнівною стихією.

Ураган Мілтон з космосу: дивіться відео

Окрім потужного вітру, очікуються також затяжні зливи. Існує загроза повеней та підтоплення на узбережжі Флориди у районі затоки Тампа.

Наскільки сильною може бути повінь від Мілтона: дивіться відео

Які руйнування можуть бути від урагану 5 категорії: дивіться відео

Масштабна евакуація у Флориді

У Флориді оголосили масштабну евакуацію, яка стала чи не найбільшою в історії. Місцева влада наголосила, що це буквально питання життя і смерті, тому люди почали покидати свої домівки й виїжджати в інші штати, щоб врятуватися від Мілтона.

Влада закликала евакуюватися щонайменше 5,5 мільйона жителів штату Флориди, а точніше тим, хто живе у найнебезпечнішому районі – Тампі та Сент-Пітерсберзі. Евакуюють також тварин із зоопарків, людей з будинків для осіб похилого віку, дехто – виїжджає і зі своїми пересувними будинками. За приблизними підрахунками, з найнебезпечніших округів вже виїхало близько 1 мільйона людей.

Одна з найбільших евакуацій у Флориді: дивіться відео

Джо Байден також закликав місцеве населення евакуюватися, адже очікується, що Мілтон стане найнебезпечнішим ураганом щонайменше за 100 років, а можливо – й за всю історію.

Щоб убезпечити інфраструктуру, а також цивільні будинки, екстрені служби забивали вікна, накладали мішками з піском вікна та проводили усі інші необхідні заходи безпеки. Ба більше, деякі мешканці вирішили буквально прив'язати свої домівки до землі.



Прив'язаний будинок у Флориді / Фото з мережі

Як місцеве населення готується до урагану: дивіться відео

У США готуються до найгіршого

Без перебільшень, уся інфраструктура Флориди готується до найгіршого сценарію. Лікарні, рятувальники, правоохоронці – усі екстрені служби готові ліквідувати наслідки та допомагати постраждалим. Понад 300 лікарень вже евакуювали своїх пацієнтів у інші медичні заклади.

Аеропорти вже зупинили роботу. Джо Байден та Ентоні Блінкен навіть скасували свої поїздки до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн". У ЗМІ пишуть, що через це зустріч може взагалі не відбутися й нині під загрозою зриву.

Пентагон вже розгорнув війська у Північній Кароліні. Тисячі військових перебувають у повній бойовій готовності, щоб допомагати евакуювати населення, розчищати маршрути для евакуації та доставляти харчові набори та воду до постраждалих районів. Загалом, лише у Північній Кароліні мобілізовано понад 5 000 військових.

У супермаркетах та на АЗС у Флориді виник серйозний дефіцит. Люди у паніці скуповують усі продукти, а щонайменше 170 автозаправних станцій вже не мають пального.

Пусті полиці супермаркетів у Флориді: дивіться відео

Частина населення все ж не виїжджає з небезпечних районів. Вони готуються до того, щоб пережити катастрофічний ураган у власних оселях.