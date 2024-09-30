Сотні людей наразі вважаються зниклими безвісти. Про це пише CBS News.

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Найбільше від урагану постраждала Північна Кароліна

Найбільше від шторму постраждала Північна Кароліна. Там, за попередніми даними 46 осіб загинули, а приблизно 600 вважаються зниклими безвісти.

Це безпрецедентна трагедія, яка вимагає безпрецедентної реакції,

– заявив губернатор Північної Кароліни Рой Купер.

За його словами, як тільки рятувальники зможуть дістатися до ізольованих районів штату, стане відомо про ще більшу кількість жертв.

Про 27 загиблих відомо й у Південній Кароліні. Серед них – двоє пожежників і двоє людей, які померли внаслідок падіння дерев на помешкання.

Зафіксовано також 25 смертей у Джорджії, 13 – у Флориді. А ще, як повідомляє CNN, 4 людини стали жертвами урагану в Теннессі, 2 – у Вірджинії.

Через наслідки стихії без електропостачання залишаються майже 2 мільйони мешканців. Також є перебої із мобільним зв'язком.

Повені стали причиною масових зсувів ґрунту та перекриття доріг. Так, у Північній Кароліні йдеться приблизно про 300 автомобільних доріг, а у Південній Кароліні – майже 150.

Під загрозою були й дамби. Зокрема, через це було евакуйовано місто Ньюпорт з округу Кок, але обидві дамби, які там розташовані, зрештою вистояли.

Білий дім уже оголосив про серйозні наслідки катастрофи та планує спрямувати кошти на ліквідацію наслідків стихії. Попередньо загальний збиток та економічні втрати від урагану у США становить від 95 до 110 мільярдів доларів.