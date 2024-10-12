Ведь для поддержки Украины он уже "потерял аппетит". Об этом Майк Джонсон заявил в интервью для издания Punchbowl News.

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Что говорил Джонсон о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США отметил, что у него "нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины". И он также надеется, что для этого не будет необходимости.

Если Дональд Трамп победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту (войне против Украины – 24 Канал). Я действительно верю,

– сказал Джонсон.

Он также выразил надежду, что бывший президент США Дональд Трамп может в случае переизбрания позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и сказать ему прекратить войну. По словам Джонсона, все в мире устали от войны и хотят найти решение по ее прекращению.

Кроме того, спикер предупредил, что если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов, война в Украине, что продолжается, "вряд ли дойдет до завершения". Этот сценарий Джонсон описал как "отчаянный и опасный".

К слову, ранее Майк Джонсон обратился к Владимиру Зеленскому, чтобы тот уволил посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во "вмешательстве в выборы". Это произошло после того, как украинский президент посетил оборонный завод в Пенсильвании, который возглавляет союзник Камалы Харрис.