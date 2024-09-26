В письме, датированном 25 сентября, что Джонсон опубликовал в своих соцсетях, политик обвиняет посла Украины Оксану Маркарову в подыгрывании демократам.
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Чем Киев не угодил Джонсону
Джонсон вспомнил, что недавно Маркарова организовывала визит Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании. По его словам, предприятие возглавляет союзник Камалы Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии.
Намеренно республиканцев не пригласили (на завод – 24 Канал). Ваш тур явно был партийным предвыборным событием, призванным помочь демократам, и это явно является вмешательством в выборы,
– говорится в письме Джонсона.
Майк Джонсон написал письмо Зеленскому / Изображение взято из соцсети "Х", страницы политика
Американский политик добавил, что республиканцы потеряли доверие к способности Маркаровой справедливо и эффективно служить дипломатии. Поэтому и, по его словам, нужно немедленно ее снять с должности.
Иностранные страны не должны высказывать мнение об американской внутренней политике или вмешиваться в нее.
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Спикер палаты представителей отметил, что обе партии США поддерживают окончание российской войны против Украины. Однако сейчас якобы отношения между Киевом и Республиканской партией испытывают испытания.
Также Джонсон обвинил Киев в том, что политики от Республиканской партии становятся мишенью для критики в медиа со стороны представителей правительства Украины. Спикер надеется на оперативную реакцию Зеленского на его письмо.