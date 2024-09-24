Выборы в США приближаются к решающей стадии. Сейчас рейтинги кандидатов практически равны, а это означает, что победителя могут определить мелочи.

Избирательная система в США устроена так, что важнейшую роль в ней играют так называемые swing states, то есть штаты, которые не определились. Именно голоса swing states, а не голоса из штатов, которые представляют электоральную базу кандидатов, будут определяющими, а соответственно за них будет идти ожесточенная борьба.

В кампании-2024 эксперты называют среди swing states сразу семь штатов. Это Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Северная Каролина, Джорджия и Аризона. Напомним, что выборы в США непрямые – избиратели делегируют свои голоса выборщикам, которые уже, собственно, голосуют по традиционному принципу "победитель получает все". Для победы нужны 270 голосов выборщиков. Сейчас как Трамп, так и Харрис, как оценивают эксперты, уже имеют по 226 голосов от "стабильных штатов", а остальные, то есть плюс 44 придется добирать от swing states.

Крупнейшим из них является Пенсильвания. Штат дает 19 голосов выборщиков (кстати, именно в крупнейшем городе штата Филадельфии проходили первые и, похоже, последние дебаты между кандидатами). Сейчас, согласно опросам, там с незначительным преимуществом лидирует Камала Харрис. Это означает, что борьба за этот штат продолжается и в ход идет или должна пойти вся сила фантазии кандидатов и их штабов.

Для чего вам эта длинная преамбула? Только для того, чтобы объяснить, почему Харрис и Трамп "внезапно", в разгар своих кампаний, начали концентрироваться на... поляках. Объяснение здесь простое – в США есть большая польская диаспора, она компактно проживает в Пенсильвании и составляет аж 5% или примерно 800 тысяч человек. Логично, что в обоих штабах решили побороться за эти голоса. К тому же, как Трамп, так и Харрис имеют, что предложить американцам польского происхождения.

Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Стратегия Харрис – напомнить о российской угрозе для Польши

Первой в бой вступила Камала Харрис. Еще во время дебатов 10 сентября в Филадельфии она предположила, что некомпетентность Трампа в международной политике приведет к его пожиранию Путиным. И тогда Украина проиграет, а Польша станет следующей.

... иначе Путин сидел бы в Киеве, глядя на остальную Европу. Начиная с Польши и почему бы вам не сказать 800 000 польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы отказались бы ради благосклонности и того, что, по вашему мнению, является дружбой с, как известно, диктатором, который съел бы вас на обед?

– Камала Харрис критикует Трампа во время дебатов и показывает, что выполнила "домашнюю работу".

После успешных для себя дебатов кандидат от демократов запустила серию роликов. Они прямо касаются и Украины, потому что обыгрывают монгольское нашествие середины 13 века, когда был разрушен не только Киев, но и разорена значительная часть польского королевства.

Смотрите видео ролика:

Авторы ролика проводят прямые параллели между ордынцами и современными россиянами и напоминают, что ее оппонент Трамп любит Путина, а его вице-президент Вэнс – вообще не волнуется из-за Украины. Зато Камала Харрис этим вопросом занимается. В ролике показана ее встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и аплодисменты в Конгрессе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Другой ролик вообще делает акцент на польских военных и будто намекает, что в случае поражения Украины Польша может быть следующей целью Путина. Российский диктатор показан будто в сговоре с Трампом, доказательством которой являются заявления господина Дональда. При этом утверждается, что Камала Харрис остановит такой сценарий и защитит свободу, а также делается акцент на совместном вкладе украинцев и поляков в борьбу за нее.

Кроме Пенсильвании, эти ролики демократов транслируют в еще двух штатах – Висконсине и Мичигане. Это также swing states и там также проживает немало выходцев из Польши, а весь этот регион иногда называют "Американская Полония"/Polonia amerykańska (от латинизированного названия Польши – 24 Канал).

А откуда в Пенсильвании и соседних с ней штатах столько поляков?

Ответ простой и понятен – миграция. Сейчас в США проживают более миллионов выходцев из польских земель. Это восьмое по количеству этническое сообщество иммигрантов в США. Кроме Пенсильвании, они компактно проживают на Северо-Востоке и Среднем Западе страны.



Где в США проживает больше всего поляков / Инфографика Wiki

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Знатоки биографии Трампа вспомнят, что польские мигранты традиционно были рабочей силой на стройках как самого Дональда, так и его отца. В частности, именно они строили его башню и другие объекты в Нью-Йорке.

С ними, кстати, связаны и многочисленные скандалы, потому что Трамп на них сильно экономил, постоянно нарушал предписания безопасности и не слишком беспокоился о нелегалах. Но тогда он не был кандидатом в президенты, поэтому скандал не приобретал громкой огласки.

Знатоки кино обязательно вспомнят о польском клане докеров в порту Балтимора из второго сезона большого сериала "Прослушка", любители баскетбола – выдающегося тренера Майка Кжижевски, которого американцы зовут "Шашевски", любители политики – Збигнева Бжезинского, уроженца Варшавы, который был советником по нацбезопасности президента США.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Список американцев польского происхождения впечатляет. Это режиссеры братья Фарелли и сестры Вачовски, звезда порно Саша Грей, актер и режиссер Джозеф Косински, его коллега Джон Кразински, актрисы Кристен Белл и Кристин Барански, комик Стив Карелл, музыканты Рэй Манзарек и Мэрилин Мэнсон, модель Эмили Ратаковски и тому подобное.

Но это далеко не все. История польской диаспоры в Америке начинается в конце 16 века, а с 1608 года известны польские колонисты (то бишь – кресовяне) в колонии Вирджиния. Один из самых известных в мире поляков Тадеуш Костюшко воевал не только против Российской империи, но и против Британской. Он принимал активное участие в войне за Независимость США, получил звание бригадного генерала и гражданство Соединенных Штатов.

Костюшко считается национальный героем США, памятник ему возвышается в Вест-Пойнте, главном военном вузе страны. Еще одним национальным героем США польского происхождения является генерал континентальной армии США Казимир Пулавский. Он известен тем, что спас жизнь Джорджу Вашингтону, командовал отрядами кавалерии, которые назвали Легионом Пулавского, и получил смертельное ранение во время наступления под Саванной. Ему было всего 34 года.

По легенде, считается, что автор Конституции США Томас Джефферсон во время работы над ней вдохновлялся именно правовыми памятниками Речи Посполитой, но фанаты Филиппа Орлика с этим бы поспорили. Зато никто не претендует на любимые американцами польские пироги и колбаски.

Основной пик польской эмиграции приходится на конец 19 – начало 20 веков. Тогда из Российской, Австро-Венгерской и Германской империи в Америку переселились более 1 миллиона выходцев из польских земель (не только этнических поляков, но также евреев и украинцев).

Многие из них со временем ассимилировались, однако многие объединялись в общины, благодаря чему сохранил национальную идентичность (в этом большую роль сыграла католическая церковь, сейчас ее глава также, кстати, стал участником кампании и агитирует голосовать за "меньшее зло"). Так, в американских городах и городках возникли целые польские кварталы.

Почему поляки выбирали Пенсильванию и другие штаты? Здесь также все просто. В основном в Америку ехали разнорабочие, страна тогда переживала промышленный бум и на шахты и сталелитейные заводы нужны были все новые руки. Так польские мигранты становились своими на угольных шахтах Пенсильвании и на сталелитейных и чугунных заводах, скотобойнях, нефтеперерабатывающих и сахарных заводах в Чикаго, Питтсбурге, Детройте, Баффало, Милвоки, Кливленде и Толедо.

Как Трамп пытается склонить поляков на свою сторону?

"Польский" ответ Трампа ожидается в ближайшие выходные. Так, несмотря на то, что иммиграция является одним из центральных вопросов в предвыборной кампании Трампа, он сейчас активно использует риторику, которая демонизирует мигрантов, и при этом собирается выступать и бороться за голоса потомков мигрантов.

Этот парадокс уже никого не удивляет, потому что, если разобраться, Трамп – сам потомок мигрантов, как и большинство современных граждан США, включая Илоном Маском, однако, это никому не мешает раз за разом разыгрывать эту карту и получать политические дивиденды.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что в воскресенье, 22 сентября, в Пенсильванию агитировать за кандидата от Республиканцев прибудет сам Анджей Дуда. Президент Польши, который должен принять участие в заседании Генассамблеи ООН, якобы выделит свое время для участия де-факто в агитации за своего давнего приятеля на мероприятии в католическом соборе Матери Божьей Ченстоховской вблизи городка Дойлстаун в Пенсильвании.

Главная польская христианская святыня, в честь которой назван храм в Дойлстауне, имеет украинское происхождение, точнее является владелицей уничтоженной иконы Божьей Матери, принадлежавшей галицким князьям и хранилась в Белзе и была признана чудотворной. В 1384 году реликвию вывезли из Галичины в польский город Ченстохова.

Откуда у Трампа такая тесная дружба с Дудой

Трампа и Дуду действительно связывают давние и дружеские отношения. Конечно, не такие как Трампа с Орбаном, которого господин Дональд вспоминал даже на дебатах как едва ли не крупнейшего европейского морального авторитета, но тоже не плохие.

У Дуды и Трампа есть традиция встреч – в 2017 году президент США совершил визит в Польшу и имел там большой успех. Впоследствии, во время своей каденции, Трамп неоднократно подчеркивал, что Польша является стратегическим союзником США.

В практической плоскости это привело к новым кредитам и ускоренной программе перевооружения польсокого войска (благодаря чему, кстати, Украина получила от Польши в первые месяцы российского вторжения в 2022 году так много оружия).

В Польше люди его любят. Они действительно любят тебя, а этого нелегко достичь. Но он сделал фантастическую работу, и он мой друг. Мы провели четыре замечательных года вместе. Возможно, нам придется сделать это снова... Как вы знаете, у нас очень хорошие личные отношения. Никогда не было ни одной проблемы, даже малейшей проблемы. Мы согласны и все. Мы будем поддерживать Польшу до конца, и я знаю, что Польша чувствует то же самое. Мы поддерживаем Польшу всеми силами,

– Трамп о встрече с Дудой 17 апреля 2024 года и о Польше.

Не забыл Дуда и о своем друге и после его отставки. В частности, в апреле 2024 года он посещал Трампа в его резиденции Trump Tower на Манхэттене в Нью-Йорке. Эта встреча состоялась за несколько дней до решающего голосования в Конгрессе США по разблокированию помощи Украине.

Поэтому можно предположить, что президент Дуда выступал в данной ситуации голосом разума и сделает это снова, поскольку кроме дружбы с 45-м президентом США он прекрасно понимает интересы Польши, которые заключаются в существовании сильной и прозападной Украины.

Действительно ли все поляки за Трампа?

Протрамповская позиция президента Польши не является позицией всей Польши. Так, в 2017 году его триумфально приветствовали в Варшаве, но сейчас времена изменились. Например, премьер-министр страны Дональд Туск больше склонен к поддержке демократов и вообще считает, что с точки зрения безопасности Польши, Европы и будущего НАТО возможная победа Трампа, вероятно, была бы неблагоприятной.

Похожего мнения и вице-премьер-министр и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Впрочем, это уже нюансы, которые далеко не факт, что важны для избирателей Трампа американского происхождения. Вряд ли они знают о подводных течениях политической жизни Польши и о том, что каденция президента Дуды заканчивается уже в следующем году. Главным для них, скорее, будет внимание и красно-белый флаг как повод для гордости и упоминания о величественной истории Польши.

Разве это нормально, что иностранный лидер агитирует за кандидата в президенты США?

Насколько продуманным является вариант агитации иностранного гражданина, и даже больше целого президента, за кандидата в президенты США? Со стороны это выглядит, что Трампу не хватает легитимности и он ищет респекта в других странах. Собственно, в этом его обвиняли еще в 2016 году и тогда это называлось "иностранным вмешательством в выборы". Среди обвиняемых – спецслужбы России и другие агенты влияния, а теперь имеем целого спивагитатора, который и не думает прятаться. Выглядит довольно странно.

В истории действительно есть примеры, когда лидер иностранного государства агитирует за кандидата в президенты или премьеры другого. Так делал, например, Нетаньяху в июле 2019 года, когда развешивал билборды с собой и Путиным, Трампом и Нарендрой Моди, или Петр Порошенко за несколько месяцев до того, но с тем же Путиным. И если Нетаньяху Путин помог победить, то Порошенко ждал провал.



Реклама с Путиным в Израиле и реакция на нее / Фото al Alovich / Times of Israel

Можно пойти еще дальше и вспомнить, как российские лидеры Путин и Медведев агитировали за Януковича и даже поздравляли с победой на выборах-2005. Тогда же, кстати, за Януковича на концертах агитировали немало иностранцев с гражданством в диапозоне от Болгарии до России. Ничем хорошим для их кандидата это не завершилось.

Поэтому кандидату Трампу надо быть осторожнее, ведь "большая дружба" может сыграть против него.