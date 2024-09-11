В США состоялись президентские дебаты, уже вторые за время избирательной кампании-2024 и первые в обновленном составе Дональд Трамп – Камала Харрис.

Со времени предыдущих дебатов изменилось примерно все: выступление 81-летнего президента Байдена было настолько ужасным, что его заставили отказаться от номинации, новым кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. К ней также было немало вопросов, однако произошло политтехнологическое чудо, которое позволило Харрис начать все с чистого листа. Ее яркая улыбка и кампания без больших скандалов не только продлили ее "медовый месяц" с избирателями, но и списали довольно высокий антирейтинг.

О том, кто же победил на дебатах и как они происходили – читайте в материале 24 Канала.

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Почему Трамп проиграл дебаты и мобилизовал электорат демократов

На дебаты 10 сентября (по украинскому времени – уже 11-го) Камала Харрис шла как незначительный, но фаворит. Изюминкой ситуации было то, что, кроме улыбок и смеха, Харрис практически ничего конкретного, что бы выходило за пределы написанных речей про "все хорошо" (даже на большом интервью CNN), не говорила, а это означало, что ее оппонентам не за что было бы ухватиться и пытаться раскрутить.

Ситуация, когда твой оппонент – "темная лошадка", чрезвычайно раздражает штаб Трампа. Вся его предыдущая стратегия строилась на том, что он противостоит "немощному деду" Байдену. Но теперь этим дедом неожиданно оказался он сам. Штабу Трампа пришлось импровизировать и искать новые ходы.

При этом сам Трамп совершил ряд ошибок, но среди них были не только странные и дикие заявления, но и провальный выбор кандидата в вице-президенты.

Джей Ди Вэнс не добавил Трампу новых голосов (потому что является его клоном), зато глупыми заявлениями оттолкнул многих, а хуже всего – мобилизовал электорат демократов (речь идет о его агрессии против женщин без детей).



В дополнение демократы запустили против Вэнса вирусную кампанию "шуток за 300", и он буквально за считанные дни превратился из солидного политика в "Януковича, в которого попали яйцом и в придачу прибили венком".

Таким образом, если после покушения на Трампа многим казалось, что победа у него в кармане, то два месяца спустя он уже небольшой, но аутсайдер.

Дебаты 10 сентября эту ситуацию не изменили, а, возможно, даже углубили, ведь Дональд Трамп их проиграл. Самое страшное для него то, что Камала Харрис даже ничего особенного для победы не сделала. Трамп закапывал сам себя. Он был не резвый, подавленный и какой-то неразговорчивый, снова прибегал к экспромтам, но без огонька.

Даже потенциальная мемная история о гаитянских мигрантах, которые якобы поедают домашних собак и кошек в Спрингфилде, прозвучала из уст Дональда буднично и не всколыхнула никого, кроме фанатов "Симпсонов" (напомним, герои легендарного мультсериала живут в вымышленном городе Спрингфилд, зато в США есть несколько реальных городов с таким названием).

Зато большинство явно отреагировали на эти слова не как на "творческую выдумку", а как на бред старого деда (в этом помог фактчек от ведущего). А "новую эмоцию", как в другом мультике Inside Out 2, им подсказала уже госпожа Камала.

Трамп рассказал о пожирании псов в Спрингфилде, а Харрис над ним откровенно посмеялась – смотрите тот самый момент:

Что Трамп и Харрис сказали об Украине

Харрис каждый раз ловила соперника и загоняла его в тупик своими вопросом. Так, в блоке об Украине Трамп снова начал рассказывать о своей уникальной способности остановить войну за сутки и нарвался на "домашнюю заготовку" от команды демократов.

Я хочу, чтобы война закончилась. Я хочу спасти жизни. Людей убивают миллионами. Это значительно хуже, чем те числа, которые они вам показывают. И мы потратили 250 млрд или больше – потому что Байден и Камала не имеют смелости сказать Европе, как я сказал НАТО: "Или вы платите, или мы не будем вас защищать". ... Я очень хорошо знаю Зеленского, я очень хорошо знаю Путина. У меня хорошие отношения с ними, и они меня уважают. Они не уважают Байдена. С какой стати его уважать? ... Я решу это еще до того, как стану президентом, если одержу победу. Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их вместе. Этой войны никогда бы не случилось. Байден не имел представления, как это остановить, и теперь погибли миллионы людей, и становится только хуже. Это может привести к Третьей мировой, а мы даже не знаем, где наш президент. Они выбросили его из кампании, как пса. Мы даже не знаем, до сих пор ли он президент... В лучших интересах США – закончить эту войну, решить ее, договориться о соглашении. Мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней,

– Трамп избегает прямого ответа о победе Украины.

Камала иронично отметила, что война действительно закончится за 24 часа, потому что Трамп капитулирует, а "Путин сожрет его на обед":

Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, потому что он просто ее сдаст. И это не то, кем мы являемся как американцы. Давайте разберемся. Я виделась с Зеленским за несколько дней до вторжения России. Я поделилась с ними данными американской разведки о том, как он мог бы защититься. Несколько дней спустя я отправилась на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию, и мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее справедливой защите. И благодаря нашей поддержке, благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, "Джавелинам", "Абрамсам", которые мы предоставили, Украина стоит как независимая и свободная страна. Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сейчас сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши.

Трамп ответил откровенным фейком о переговорах Харрис с Путиным и отказался отвечать на прямой вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина победила. Зато снова рассказал о вымышленных сотнях миллиардов американской помощи Украине (цифра взята с потолка и существенно завышена). Со стороны это выглядело жалко.

Но чтобы вы поняли: они послали Камалу на мирные переговоры еще до начала войны. Через три дня Путин вторгся – потому что все, что она говорила, было слабым и глупым. Она была посланником! Ее послали на переговоры с Зеленским и Путиным, а через три дня началась война, такой вот у нее талант. На мой взгляд, она хуже Байдена. Она ужасная переговорщица.

В противовес Трампу Камала Харрис в этом вопросе выглядела солидно – обещала помощь Украине и выразила решительную уверенность в ее победе. Украинский зритель мог бы спросить, а где она была раньше и почему не интересовалась Украиной за последние 3 года, но правила дебатов запрещали посторонние подсказки – кандидаты должны выкручиваться сами.

Популизм не прошел

Похожая ситуация была и в других блоках. Трамп рассказывал, как его уважают Россия, Китай и КНДР, а Харрис выставила его клоуном и заметила, что упомянутые автократы и диктаторы с него просто смеются.

В блоке об экономике Харрис оперировала цифрами и реальными планами, зато Трамп предложил обложить дополнительной пошлиной импорт в США и тяготел к традиционному для себя популизму и "простым решениям" без конкретики. Этого было достаточно на митингах, но явно мало на общенациональных дебатах.

Один из солидных моментов Харрис: смотрите видео

В итоге имеем поражение Трампа. Хотя социологии на его подтверждение еще нет (есть опрос канала CNN, который симпатизирует демократам, 63% считают, что победила Харрис).

Однако мы уже имеем реакцию сторонников республиканцев. Среди них отдельно стоит упомянуть и об Илоне Маске. Тот признал поражение своего фаворита, но заявил, что тот еще покажет себя не на словах, а на деле.

На самом деле это ломает всю стратегию, ведь силой Трампа были именно слова. Сейчас же они почему-то стали его слабой стороной. Трампу не удалось раскрыть Харрис и заставить ее нервничать – она легко отбила все нападения, зато несколько раз ловко поставила на шпагат его самого.

Команда Камалы готовилась к дебатам 5 суток за закрытыми дверями, эти тренировки включали даже репетицию с дублером Трампа и отработкой потенциальных сценариев. Зато Трамп, похоже, решил, что "как-то оно будет". И прогорел.

Хайлайты дебатов Трампа и Харрис 10 сентября 2024 года: смотрите видео:

Борьба будет продолжаться до последнего

Впрочем, для тех, кто считает, что победа у Харрис уже в кармане, есть неожиданные новости. Американцы, с их любовью к математическим моделям и цифрам, давно вычислили, что президентские дебаты странным образом критически не влияют на рейтинги кандидатов.

Даже провал Байдена на дебатах 28 июня 2024 года критически не повлиял на рейтинги и оставил их в пределах статистических погрешностей. Не слишком повлияет на общие рейтинги и неуверенность Трампа сейчас. Но тенденция такова, что его шансы постепенно исчезают.

К тому же, у него сейчас есть гораздо более серьезные проблемы, чем проигрыш в Пенсильвании: после дебатов официально поддержала Камалу Харрис нынешняя главная певица планеты и любимица США Тейлор Свифт со всей своей миллионной аудиторией.

Свой пост в инстраграме она иронично подписала "бездетная барышня с котами" – и это мощный удар по трамповому вице-президенту Вэнсу. Да и по самому Трампу.

Самый простой способ бороться с дезинформацией – это правда. На выборах 2024 года я буду голосовать за Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза. Я голосую за Харрис, потому что она отстаивает права и занимается теми важными вопросами, которые, по моему мнению, нуждаются в "борце"... Я провела свое исследование и сделала свой выбор. Ваше исследование для себя – это ваше дело, и ваш выбор – ваше дело,

– Тейлор Свифт сделала свой выбор.

Это действительно мощный удар – теперь Трампу нужно отвечать, иначе 5 ноября 2024 года ему будет откровенно плохо. С другой стороны, тогда ему уже ничего не будет мешать завершить свои многочисленные судебные дела.