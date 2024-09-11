Дебаты кандидатов продолжались 105 минут. Они состоялись 10 сентября в Филадельфии и были наполнены большим количеством острых моментов.

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Говорили о войне в Украине, Путине и другом

Трамп высказал "самое туманное понятие идеи" отвечая на вопрос о том, что он будет делать с Obamacare. Он сказал, что у него есть "концепция плана".

Не обошли также и темы полномасштабной войны в Украине. Во время дебатов вспомнили о Владимире Путине и его территориальных амбициях. В частности, Харрис призывает господина Трампа "рассказать 800 000 польских американцев прямо здесь, в Пенсильвании", как он будет рассматривать европейские территориальные амбиции российского президента.

Во время дебатов ведущий задал Трампу прямой вопрос о победе Украины.

В наших интересах выиграть войну,

– подчеркнул он.

Зато Харрис заявила, что если бы Трамп был президентом, Путин уже бы сидел в Киеве и думал, как дальше захватывать Европу.

Интересно, что Трамп сослался на поддержку Виктора Орбана как "одного из самых уважаемых людей".

Самый тяжелый поворот произошел когда Харрис, пытаясь объяснить свои политические ошибки, начала с разговора о своей позиции по фрекингу и быстро перешла к воспитанию в среднем классе, банкротства Трампа и ее послужного списка "защиты стариков от мошенничества".

Наиболее бесстыдный пересмотр исторических событий, а именно штурма Капитолия. Трамп, говоря о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года.

Я не имел к этому никакого отношения, кроме того, что они попросили меня выступить с речью,

– отметил он.

Наиболее жестокая линия атаки также была со стороны Трампа. Он сказал, что Харрис "хочет проводить трансгендерные операции с нелегальными иностранцами, которые находятся в тюрьме". Вероятно, он имел в виду отчет CNN, который якобы показал, что в 2019 году Харрис сказала Американскому союзу гражданских свобод, что она поддерживает операцию по смене пола для задержанных мигрантов.

Также Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена, что они, мол, позволили миллионам мигрантов приезжать в США, а "многие из них преступники".

Посмотрите, что происходит в наших городах? В Спрингфилде мигранты едят домашних животных наших жителей,

– выдал Трамп.

В то же время ведущий напомнил заявление мэра Спрингфилда, где он отметил, что нет никаких доказательств того, что в городе домашних животных едят мигранты, однако кандидат от республиканцев продолжал настаивать на своем.

Кстати, мимика Харрис на слова Трампа поразила пользователей сети. Они убеждены, что родился еще один новый мем. Пользователи сети предлагают присылать видео с выражением лица Харрис тем, кто врет.