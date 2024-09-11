Дебати кандидатів тривали 105 хвилин. Вони відбулись 10 вересня у Філадельфії та були наповнені великою кількістю гострих моментів.

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Говорили про війну в Україні, Путіна та інше

Трамп висловив "найтуманніше поняття ідеї" відповідаючи на запитання про те, що він буде робити з Obamacare. Він сказав, що у нього є "концепція плану".

Не оминули також і теми повномасштабної війни в Україні. Під час дебатів згадали про Владіміра Путіна та його територіальні амбіції. Зокрема, Гарріс закликає пана Трампа "розповісти 800 000 польських американців прямо тут, у Пенсільванії", як він буде розглядати європейські територіальні амбіції російського президента.

Під час дебатів ведучий поставив Трампу пряме запитання щодо перемоги України.

У наших інтересах виграти війну,

– підкреслив він.

Натомість Гарріс заявила, що якби Трамп був президентом, Путін вже би сидів в Києві й думав, як далі захоплювати Європу.

Цікаво, що Трамп послався на підтримку Віктора Орбана як "одного із найбільш шанованих людей".

Найважчий поворот стався коли Гарріс, намагаючись пояснити свої політичні помилки, почала з розмови про свою позицію щодо фрекінгу та швидко перейшла до виховання в середньому класі, банкрутства Трампа та її послужного списку "захисту людей похилого віку від шахрайства".

Найбільш безсоромний перегляд історичних подій, а саме штурму Капітолія. Трамп, говорячи про заворушення в Капітолії 6 січня 2021 року.

Я не мав до цього ніякого стосунку, крім того, що вони попросили мене виступити з промовою,

– зазначив він.

Найбільш жорстока лінія атаки також була з боку Трампа. Він сказав, що Гарріс "хоче проводити трансгендерні операції з нелегальними іноземцями, які перебувають у в’язниці". Ймовірно, він мав на увазі звіт CNN, який нібито показав, що в 2019 році Гарріс сказала Американській спілці громадянських свобод, що вона підтримує операцію зі зміни статі для затриманих мігрантів.

Також Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена, що вони, мовляв, дозволили мільйонам мігрантів приїжджати у США, а "багато з них злочинці".

Подивіться, що відбувається в наших містах? У Спрінгфілді мігранти їдять домашніх тварин наших жителів,

– видав Трамп.

Водночас ведучий нагадав заяву мера Спрінгфілда, де він зазначив, що немає жодних доказів того, що у місті домашніх тварин їдять мігранти, проте кандидат від республіканців продовжував наполягати на своєму.

До речі, міміка Гарріс на слова Трампа вразила користувачів мережі. Вони переконані, що народився ще один новий мем. Користувачі мережі пропонують надсилати відео з виразом обличчя Гарріс тим, хто бреше.