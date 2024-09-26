У листі, датованому 25 вересня, який Джонсон опублікував у своїх соцмережах, політик звинувачує посла України Оксану Маркарову в підіграванні демократам.

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Чим Київ не вгодив Джонсону

Джонсон згадав, що нещодавно Маркарова організовувала візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії. За його словами, підприємство очолює союзник Камали Гарріс, кандидатки у президенти США від Демократичної партії.

Навмисно республіканців не запросили (на завод – 24 Канал). Ваш тур явно був партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам, і це явно є втручанням у вибори,

– йдеться у листі Джонсона.



Майк Джонсон написав листа Зеленському / Зображення взято зі соцмережі "Х", сторінки політика

Американський політик додав, що республіканці втратили довіру до здатності Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатії. Тому й, за його словами, потрібно негайно її зняти з посади.

Іноземні країни не повинні висловлювати думку про американську внутрішню політику або втручатися в неї.

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Спікер палати Представників наголосив, що обидві партії США підтримують закінчення російської війни проти України. Проте наразі нібито відносини між Києвом та Республіканською партією зазнають випробувань.

Також Джонсон звинуватив Київ у тому, що політики від Республіканської партії стають мішенню для критики у медіа з боку представників уряду України. Спікер сподівається на оперативну реакцію Зеленського на його лист.