Донецкая область остается районом самых ожесточенных боев и одновременно самого стремительного продвижения россиян. За последние 2 месяца оккупанты превратили в пустоши такие города, как Торецк, Покровск, Мирноград и Селидово. В то же время враг подошел под Курахово, пытается окружить Угледар и захватить Часов Яр, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Ситуация на отдельных участках близка к критической, кое-где врага удается сдерживать ценой колоссальных усилий наших военных.

Цель россиян – выход на административные границы Донецкой области. По состоянию на сейчас под полным контролем Украины остаются несколько городов – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Мирноград, Селидово, Доброполье, Белозерское и Курахово. Бои продолжаются в Красногоровке, Часовом Яру, Торецке и Угледаре.

Почему ситуация в Донецкой области так обострилась и почему вражеские войска так стремительно продвигаются на отдельных участках – читайте в анализе 24 Канала.

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Как и почему россияне быстро продвинулись к Покровску

Медийная огласка о ситуации в Донецкой области набрала обороты после того, как российские войска подошли вплотную к Покровской агломерации. Когда-то она была домом для более 100 000 украинцев, в том числе и тех, кому приходилось бежать из ранее оккупированных сел и городов Донецкой области. Покровск долгое время оставался прифронтовым логистическим хабом украинской армии. Однако за считанные недели превратился в город-призрак – враг ежедневно ведет по нему огонь, разрушает его, убивает гражданских, которые еще не эвакуировались.

Угроза для Покровска появилась в феврале 2024 года, когда Силы обороны вышли из Авдеевки, которая более чем в 40 километрах от него. Оккупанты сравняли Авдеевку с землей, а она 10 лет была прифронтовым городом, расположенным в считанных километрах от Донецка. Официальные представители военно-политического руководства заявили об отходе войск на заранее заготовленные позиции. Однако после захвата Авдеевки вражеские войска не сидели сложа руки и продолжили давление на новые позиции Сил обороны.



Ситуация в Авдеевке накануне отхода Сил обороны / Карта DeepStateMAP

С тех пор Россия постоянно давит на Покровское направление – как наиболее перспективное для нее. Однако в марте этого года ВСУ удалось существенно замедлить темпы вражеских продвижений на линии Бердичи – Первомайское. Так, враг продолжал продвигаться, однако существенно меньшими темпами, чем после захвата Авдеевки. Казалось, что ситуацию удалось выровнять.

Врага удалось замедлить в марте 2024 года / Карта DeepStateMAP

Однако в конце апреля ситуация снова изменилась – произошел крах обороны в районе села Очеретино.

В апреле россияне ввели существенные резервы и усилили атаки в районе села. Однако если до этого враг пытался обходить населенные пункты по флангам, а потом заходить, то здесь россияне пошли "в лоб". В то же время аналитики DeepStateMAP и издание Forbes писали, что среди причин прорыва россиян в Очеретино были ошибки командования 115-й отдельной механизированной бригады, которые привели к потерям и прорыву обороны россиянами. Впоследствии на официальных страницах бригады появилось сообщение с опровержением этих заявлений:

В ходе наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, что указывает на количество брошенного на прорыв личного состава, который был уничтожен 115-й бригадой ВСУ во время оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов. Еще раз хотим обратить внимание на то, что 115-я бригада передала полосу ответственности в районе окрестностей населенных пунктов Очеретино и Керамик другой бригаде. Тогда эти населенные пункты были под контролем ВСУ. Также утверждаем, что ни одно штатное подразделение 115-й бригады ВСУ позиций не оставляло и не сбегало, как это подают российские СМИ, а героически держало оборону.



Прорыв в Очеретино / Карта DeepStateMAP

Действительно, тогда 115-ю бригаду заменила 100-я отдельная механизированная бригада. Хотя, по сообщениям представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, бригаду привлекли к обороне уже после прорыва россиян в Очеретино, как и 55 мотопехотную бригаду. И все же факт остается фактом – прорыв россиян осложнил ситуацию как и в зоне ответственности 115-й, так и 68-й отдельной егерской и 47-й отдельной механизированной бригад на этом же направлении.

В июне враг сосредоточил свои усилия на продвижении к трассе Покровск – Константиновка, важного логистического пути. Россияне подошли настолько близко, что дорогу стало невозможно использовать. Однако на саму трассу оккупанты так и не вышли – их удалось остановить в районе села Воздвиженка – последнего села, которое отделяло их от дороги.

В июле произошло еще одно драматическое событие. На фоне существенного увеличения контингента россиян в Донецкой области враг начал давить на село Прогресс. Так или иначе, а существенное преимущество в живой силе сыграло свою роль – за 2 суток россияне оккупировали село и снова прорвали оборону. Более того, возле села бойцы 31-й бригады попали в окружение, однако смогли самостоятельно вырваться из него.



Прорыв в Прогрессе и окружение 31-й бригады / Карта DeepStateMAP

С тех пор россиянам открылся путь на Покровскую агломерацию.

В начале августа уже президент Владимир Зеленский заявил, что россияне сделали Покровск своей целью №1. И действительно, продвижения врага кое-где достигли катастрофического масштаба. По словам главы государства, после неудачи на севере Харьковщины россияне решили сосредоточить свои усилия на наиболее перспективном для себя направлении. Очевидно, что россияне делают это для того, чтобы пропаганде было о чем рассказывать и заявлять о "победах".

Причины успеха у россиян были разные: преимущество в живой силе и количестве снарядов, высокая активность БПЛА с обеих сторон, новые российские тактики и, иногда, ошибки украинского командования. И только через месяц после заявления президента продвижение врага у Покровска замедлились. И все же, россияне подошли настолько близко, что Мирноград, Покровск и Селидово стали призраками из-за ежедневных обстрелов по ним из всего имеющегося вооружения. Достается и, например, Доброполью, которое частично переняло на себя роль, которая когда-то была у Покровска.



Россияне подошли под Покровск и Мирноград / Карта DeepStateMAP

Битва за Покровск, очевидно, становится неизбежной. И военный эксперт Петр Черник в комментарии изданию АрмияInform отметил, что российско-украинская война уже имеет опыт битв за Бахмут и Авдеевку, которые были сложными для Сил обороны, но в их ходе удалось уничтожить немало россиян. А история повторяется, поскольку основное время боев за Бахмут и Авдеевку припадало на осень – зиму, так, вероятно, может сложиться и сейчас.

Активная фаза битвы за Бахмут – 10 месяцев. Это очень много. Одна ЧВК "Вагнер" там потеряла примерно 22 тысячи убитыми. Если, условно говоря, в сентябре – октябре битва начнется, то она будет для оккупантов долговременной, сверхтяжелой и кровопролитной. Почему? Приближается так называемый сезон мокрой погоды, осенью ожидаются дожди. Противник не сможет применять тяжелую гусеничную технику, например, танки, БМП с фланговых позиций или с поля. Будут только большие пехотные валы, соответственно даже для российской пехоты двигаться мокрым полем будет очень и очень трудно. Кроме того, есть минирование местности с нашей стороны. Это все им надо пройти,

– отмечает эксперт.

И на юго-восток от Покровска ситуация не становится лучше – россияне зашли в Украинск, захватили большую часть города и продвигаются в направлении Курахово. Об этом мы поговорим дальше.

Какая ситуация на направлении Красногоровка – Курахово

Не только Авдеевка 10 лет была прифронтовым городом, но и Красногоровка, которая расположена на юго-запад от Донецка и к северу от Марьинки. И действительно, россияне не придавали ей особого значения, пока шли бои за Марьинку. Но после уничтожения последней и захвата Авдеевки оккупанты начали наступление на Красногоровку сразу с двух сторон – с юга (от Марьинки) и с востока (из Старомихайловки, которая была оккупирована еще во времена АТО). Активные штурмы города начались в апреле 2024 года, поэтому бои там длятся уже 5 месяцев.



Начало боев за Красногоровку / Карта DeepStateMAP

Медийно бои за Красногоровку были обделены вниманием. несмотря на то, что россияне день за днем стирали город с лица земли. И медийным был скандал вокруг бригады, в зоне ответственности которой находится Красногоровка. Речь идет о 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. В июле 2024 года Екатерина "Пташка" Полищук открыто обратилась к президенту с просьбой провести проверку действий командира бригады Богдана Шевчука, который заменил в должности Вадима Сухаревского после перевода последнего на должность командующего Сил беспилотных систем. В частности, Шевчука обвинили в бесчеловечном отношении и преступных приказах.

Проверка состоялась, и по ее результатам "были выявлены отдельные факты управленческих решений, которые могли негативно влиять на выполнение боевых задач". Однако случаев издания преступных приказов не нашли.

Интересно, что журналист Юрий Бутусов обвинил Богдана Шевчука в том, что он "сдал Красногоровку". Такое заявление он сделал в интервью накануне Дня Независимости, когда север города оставался под контролем ВСУ.

К сожалению, сейчас бои за Красногоровку близки к завершению – северные окраины города в серой зоне, все остальное – оккупировано россиянами. По состоянию на 25 сентября от линии соприкосновения до города Курахово остается чуть более 5 километров. Ситуация на Кураховском направлении последние несколько недель существенно осложняется – наступление россиян с севера на Украинск и прорыв россиян из Красногоровки в Александрополь создает в районе сел Горняк, Бажанное Первое (Желанное Первое) и Бажанное Второе (Желанное Второе) угрозу окружения Сил обороны.

По состоянию на 25 сентября, к сожалению, по сообщениям аналитиков DeepState, россияне оккупировали Украинск и оттуда развивают наступление на Горняк и Цукурино. В то же время враг также прорвался в районе села Острое и критически приближается к окраинам города Курахово.

Ситуация в районе Украинска / Карта DeepStateMAP



Ситуация в районе Красногоровки и Курахово сейчас / Карта DeepStateMAP

Очевидно, следующие недели враг будет прилагать усилия для увеличения "клещей" между Украинском и Красногоровкой, а также пытаться зайти в Курахово. Если россиянам это удастся, то вполне вероятно, что оккупантов ждут такие же тяжелые бои, как за Бахмут и Авдеевку.

Существует ли угроза окружения Угледара

Угледар еще в 2022 году был целью россиян после того, как они захватили Волноваху. Однако планы оккупантов на город уже не один раз проваливались. Интересным был эпизод в ноябре 2022 года, когда на фоне освобождения Силами обороны Херсона россияне захватили село Павловка к юго-западу от Угледара и выдавали это за большую победу на фронте.

Зимой же в штурм пошла тихоокеанская пехота, которую разгромили Силы обороны, в частности 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. С февраля 2023 года россияне периодически активизировались в районе Угледара, однако любые попытки захватить город были неудачными.



Долгое время ситуация в районе Угледара была неизменной / Карта DeepStateMAP

В конце августа россияне взялись за воплощение нового плана – поскольку зайти в Угледар за более чем 2 года им не удается, они решили идти в обход, и у них в планах окружить город. Врагу удалось оккупировать Пречистовку и продолжить продвижение к селу Золотая Нива с одной стороны, а с другой – оккупанты давят на село Водяное. Намерение оккупантов – перекрыть все логистические пути к Угледару, чтобы ослабить войска, которые держат там оборону. Для этого оккупанты усиленно наносят удары по Богоявленке – селу в нескольких километрах от Угледара, через которое эти пути проходят.

Они начинают двигаться в сторону населенного пункта Богоявленка. Сейчас там бои идут за шахту №3. Соответственно, это следующий населенный пункт, где проходит дорога в Угледар. Видимо, критический, единственный последний логистический путь между Угледаром и тыловыми населенными пунктами. Соответственно, сейчас войска России могут пытаться развивать успех именно в ту сторону,

– подчеркнул в эфире "Радио Донбасс Реалии" Роман Погорелый, аналитик проекта DeepState.



Ситуация в районе Угледара сейчас / Карта DeepStateMAP

Захватчики активно атакуют по флангам и продолжаются бои на окраине города. Россияне прилагают немало усилий на захват Угледара, и едва ли не ежедневно "клещи" вокруг него только увеличиваются. Сейчас между ними расстояние около 7 километров.

И все же приоритетом россиян в Донецкой области остается Покровск. Одновременная активизация в направлении Угледара и Курахово, по оценке аналитиков Института изучения войны, является попыткой отвлечь украинские войска, чтобы ослабить Покровское направление.

Скоординированные российские наступательные операции с южного фланга Покровского направления на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, направлены на усиление давления на украинские силы, которые обороняются на западе Донецкой области, и создание условий для дальнейших успехов в приоритетных наступательных усилиях России в направлении Покровска,

– говорится в отчете ISW.

Поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что ситуация в районе Угледара в последующие недели будет обостряться и потребует привлечения дополнительных средств со стороны Украины, чтобы не допустить потерю города. За Угледаром начинается сплошная степь, что усложнит для наших воинов удержание обороны, поэтому город является стратегически важным.

Как идет битва за Торецк

Мы уже упомянули Авдеевку и Красногоровку, которые 10 лет были прифронтовыми городами, однако в списке еще есть Торецк – фактически сосед оккупированной в 2014 году Горловки. До июня 2024 года Торецкое направление оставалось единственным участком линии соприкосновения, где позиции были неизменными со времен АТО и ООС. Однако враг начал штурмы на двух участках – с Новоселовского на Нью-Йорк и с Зайцево на Дружбу. Через месяц россиянам удалось зайти в Нью-Йорк и подойти под Торецк, сравняв эти населенные пункты с землей огнем артиллерии и РСЗО.



До июня 2024 года ситуация в районе Торецка выглядела так / Карта DeepStateMAP

По состоянию на конец августа россияне заблокировали несколько подразделений Сил обороны в районе Нью-Йорка и Нелиповки, а также зашли на окраины Торецка. Чтобы стабилизировать ситуацию, из района Серебрянского лесничества пришлось вывести 12-ю бригаду Нацгвардии "Азов" и отправить на Торецкое направление. В сентябре в результате успешных контратак удалось деблокировать окруженные подразделения, а также стабилизировать фронт на этом направлении.



Торецкое направление сейчас / Карта DeepStateMAP

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире канала "Эспрессо" отметил, что в районе Торецка россияне потеряли профессиональную армию, однако проблемой остается тот факт, что количественно враг все равно преобладает.

Не очень люблю мифы о том, что враг непутевый, но что касается профессиональной армии, то профессиональную армию враг почти потерял. Однако дело не в том, профессиональные они или нет, элитные или не элитные. Дело в том, что их достаточно,

– отметил боец.

В отличие от боев за Авдеевку, к которым мы часто возвращаемся, на Торецком направлении враг все же более бережливо относится к личному составу и не посылает на штурмы большие группы, а небольшие – до 10 человек. Перемещение россиян и логистика осуществляется с помощью мотоциклов. Правда, используют мотоциклы россияне и на других направлениях – это одна из новых вражеских тактик, чтобы избежать поражения FPV-дроном.

По состоянию на 25 сентября россияне продолжают штурмы в Нью-Йорке и Нелиповке, желая выйти на южные окраины Торецка, чтобы, как и в Красногоровке, атаковать город сразу с двух сторон и увеличить свои шансы на успех.

Как ВСУ разрушают планы россиян захватить весь Часов Яр

А теперь переместимся на север Донецкой области. Освобождение Святогорска, Лимана и окрестных сел осенью 2022 года уменьшило риски наступления на Славянск, а оборона села Белогоровка, которая длится уже 2 года, не позволяет россиянам наступать на Северск.



Север Донетчины до контрнаступления ВСУ осенью 2022 года / Карта DeepStateMAP

Однако россияне прилагают усилия для захвата города Часов Яр – стратегической высоты в районе, которая в свое время помогала Силам обороны наносить как можно больше потерь россиянам под Бахмутом. Теперь же россияне нацелены захватить город и продвинуться в направлении Константиновки, а оттуда – на Краматорск и Славянск.

После длительной обороны Бахмута, руины которого захватили россияне, Часов Яр стал следующей целью, к которой враг плавно продвигался почти год. Весной 2024 года началась битва за Часов Яр. Врагу удалось захватить один из восточных микрорайонов города, однако уже несколько недель подряд в Часовом Яру нет продвижений вражеских войск, вместо этого они давят на села на флангах – по традиционной тактике пытаются создать "клешни" вокруг города.



Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

24-я отдельная механизированная бригада имени Короля Даниила, которая отвечает за оборону города, удерживает внимание общества на битве за Часов Яр, публикуя материалы, в частности, о том, как сейчас выглядит город – россияне уничтожают его огнем ствольной и реактивной артиллерии, управляемыми авиабомбами и другим вооружением.

Как выглядит сейчас Часов Яр: смотрите видео

Оборона города продолжается. И враг надеется, что сможет захватить город. В частности, по одной из версий, наступление на Торецк как раз рассчитано на то, что оккупация этого города откроет путь на Константиновку, из-за чего оккупанты получат возможность окружить Силы обороны в районе Часового Яра и продвигаться на Краматорск. Однако сейчас Силы обороны разрушают эти планы.

Последние свободные города украинского Донбасса

К сожалению, количество городов Донетчины, которые находятся под полным контролем Украины, уменьшается, как и тех, которые не стирают с лица земли авиабомбами и реактивной артиллерией. Однако для местных жителей ситуация выглядит тревожной. Например, после недавнего массированного обстрела Доброполья, когда россияне запустили 8 ракет, часть местных жителей начала выезжать, опасаясь, что ситуация ухудшится.

Доброполье – Белозерское – Новодонецкое потенциально под угрозой, поскольку враг может застрять в Покровске, но одновременно развивать наступление на другие направления – или Доброполье, или Константиновка. И оба варианта одинаково возможны, поскольку россияне стремятся полностью захватить Донецкую область:

наступление по трассе на Константиновку создаст "клешни" в районе Константиновки и Часового Яра.

наступление на Доброполье создаст "клешни" побольше с перспективой наступления на Краматорск.



Вероятные сценарии, которые стремятся воплотить россияне / Карта DeepStateMAP

Если бы Силам обороны не удалось остановить наступление на Торецком направлении, то оттуда враг бы, вероятно, попытался наступать на Константиновку, что увеличило бы угрозы для Доброполья и Белозерского. Так или иначе – Краматорско-Славянская агломерация является глобальной целью россиян, ведь там расположены крупнейшие города подконтрольной Украине территории Донецкой области.

На южных направлениях ситуация более четкая – россияне будут любой ценой усиливать давление на Угледар и Курахово, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. За этими городами до Днепропетровщины остаются только села.



Враг стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей / Карта DeepStateMAP

Конечно, это лишь теоретические предположения, основанные на планах и замыслах россиян, однако стоит учесть одну важную деталь – не все планы россиян осуществляются, и не стоит забывать, что есть также планы Сил обороны.

Так или иначе, ситуация в Донецкой области является крайне сложной, поэтому все, что нужно от каждого из нас – максимальная поддержка армии, людей, которые останавливают российское нашествие и разрушают вражеские планы.

Когда в феврале 2024 года кадры из Авдеевки разрывали соцсети, сборы на нужды Сил обороны закрывались с невиданной скоростью, однако было поздно – до выхода наших воинов из города оставались считанные дни. Поэтому этот урок стоит усвоить – не надо ждать, когда еще один город станет крепостью, и когда фото и видео снова будут во всех соцсетях. Поддержка войска должна быть постоянной.

Самый простой способ поддержки – донат на технику, оружие и другие необходимые для воинов вещи. Для этого работает наш Фонд24 – здесь вы можете найти актуальные сборы и отчеты за уже проведенные. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.