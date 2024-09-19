Из Покровска выехала уже половина жителей. Комендантский час почти круглосуточно. Люди могут выходить на улицу и передвигаться по городу только с 11:00 до 15:00. Подробнее о ситуации в городе рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

Стоит внимания Из вещей остался только телефон: ведущая 24 Канала помогла женщине эвакуироваться из Покровска

Как происходит эвакуация из Покровска

Региональная власть Донецкой области 5 сентября отменила эвакуационные поезда из Покровска из-за осложнения ситуации с безопасностью. Теперь местные власти Покровска должны организовать эвакуационные автобусы в Павлоград и уже оттуда люди смогут поезда эвакуироваться дальше.

К слову, Павлоград – это город в Днепропетровской области, который расположен в 100 километрах от Покровска. Если речь идет о железнодорожном узле на этом направлении, то Павлоград это последняя безопасная точка.

Поезда уже не ходят. Сказали, что автобус будет. Я одна живу, племянник воюет, мне самой страшно. Последние дни очень бахкало. У меня окна и стены дрожали,

– рассказала жительница Шахтерского района Покровска, которая хотела эвакуироваться.

Как сейчас живет город

Власти призывают местные бизнесы и сервисы эвакуироваться. Сейчас в Покровске не работает ни одно банковское учреждение. Наличные можно снять только в банкомате. Также местный телеканал прекратил эфирное вещание.

Угнетающая атмосфера в городе. Пусто, а люди, которые остались, передвигаются перебежками. Покровск уже совсем не тот,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Больше не работает крупнейший торговый центр Покровска "Бульвар". В общем магазины работают через один, есть несколько продуктовых точек и даже несколько магазинов с вещами не прекратили работу.

Как сейчас выглядит Покровск / Фото: Андриана Кучер

В городе работает только одна заправка. По словам военных, если она закроется, то ближайшая будет за 75 – 80 километров.

Однако несмотря на угрозу, в Покровске до сих пор остаются 16 тысяч гражданских, из них – 177 детей. К сожалению, есть те, кто категорически отказываются эвакуироваться из города.

А кто нас с женой ждет где-то? Прилетает везде, не угадаешь. Что думать, мне уже 73 года. Год больше, год меньше, а тут хотя бы в своих стенах, а так неизвестно где,

– прокомментировал эвакуацию из Покровска владелец местного зоомагазина.

Важно! Если вы решили эвакуироваться из Покровска, позвоните на горячую линию на один из этих номеров:



– Колл-центр Донецкой области для заявок на эвакуацию 0 800 500 121.

– Контактный центр Покровской городской военной администрации 0 800 300 101.



Там вам расскажут, куда подъезжать - в целях безопасности автобусы курсируют из разных локаций. Несмотря на комендантский час, который в Покровске длится 20 часов в сутки, эвакуация проводится с 6:00 до 21:00.