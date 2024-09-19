З Покровська виїхала вже половина жителів. Комендантська година майже цілодобово. Люди можуть виходити надвір й пересуватися містом лише з 11:00 до 15:00. Детальніше про ситуацію в місті розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

Варте уваги З речей лишився лише телефон: ведуча 24 Каналу допомогла жінці евакуюватися з Покровська

Як відбувається евакуація з Покровська

Регіональна влада Донеччини 5 вересня скасувала евакуаційні поїзди з Покровська через ускладнення безпекової ситуації. Тепер місцева влада Покровська має організувати евакуаційні автобуси до Павлограда й вже звідти люди зможуть потяги евакуюватися далі.

До слова, Павлоград – це місто у Дніпропетровській області, яке розташоване за 100 кілометрів від Покровська. Якщо йдеться про залізничний вузол на цьому напрямку, то Павлоград це остання безпечна точка.

Поїзди вже не ходять. Сказали, що автобус буде. Я одна живу, племінник воює, мені самій страшно. Останні дні страшне бахкало. У мене вікна й стіни тремтіли,

– розповіла мешканка Шахтарського району Покровська, яка хотіла евакуюватися.

Як нині живе місто

Влада закликає місцеві бізнеси та сервіси евакуйовуватися. Наразі у Покровську не працює жодна банківська установа. Готівку можна зняти лише в банкоматі. Також місцевий телеканал припинив ефірне мовлення.

Гнітюча атмосфера у місті. Порожньо, а люди, які залишилися, пересуваються перебіжками. Покровськ вже зовсім не той,

– зазначила кореспондентка 24 Каналу.

Більше не працює найбільший торговельний центр Покровська "Бульвар". Загалом магазини працюють через один, є кілька продуктових точок й навіть кілька магазинів з речами не припинили роботу.

Як зараз виглядає Покровськ / Фото: Андріана Кучер

У місті працює лише одна заправка. За словами військових, якщо вона закриється, то найближча буде за 75 – 80 кілометрів.

Однак попри загрозу, у Покровську досі залишаються 16 тисяч цивільних, з них – 177 дітей. На жаль, є ті, хто категорично відмовляються евакуюватися з міста.

А хто нас з дружиною чекає десь? Прилітає всюди, не вгадаєш. Що думати, мені вже 73 роки. Рік більше, рік менше, а тут хоча б у своїх стінах, а так невідомо де,

– прокоментував евакуацію з Покровська власник місцевого зоомагазину.

Важливо! Якщо ви вирішили евакуюватися з Покровська, зателефонуйте на гарячу лінію на один із цих номерів:



– Кол-центр Донецької області для заявок на евакуацію 0 800 500 121.

– Контактний центр Покровської міської військової адміністрації 0 800 300 101.



Там вам розкажуть, куди під’їжджати — з метою безпеки автобуси курсують із різних локацій. Попри комендантську годину, яка у Покровську триває 20 годин на добу, евакуація проводиться з 6:00 до 21:00.