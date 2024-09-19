Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер у Покровську познайомилася з жінкою, яка намагалася евакуюватися з міста, але у розпачі просто не знала куди йти. До слова, за даними Донецької ОВА, у місті досі залишаються 16 тисяч цивільних, з них – 177 дітей. Понад 30 тисяч людей виїхали.

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Встигла на останній автобус

Аля, з якою познайомилася ведуча 24 Каналу, до повномасштабного вторгнення мешкала в Очеретиному, що розташоване неподалік Авдіївки, яку у лютому 2024 року окупували росіяни. Звідти жінка поїхала у Мирноград, а далі у Покровськ.

Зазначимо, що у серпні місцева влада Мирнограда закликала жителів евакуйовуватися з міста через наближення окупаційних військ Росії. А за кілька днів у МВА Покровська заявили, що у мешканців є "тиждень – два на евакуацію".

Я сама отак стою. У мене немає ніяких речей, документів, лише телефон. Сумку вкрали. Я поставила її біля кіоску з кавою. Мені треба допомога, щоб виїхати звідси,

– сказала Аля ведучій 24 Каналу, яка знімала сюжет про ситуацію у місті.

У Покровську жінка була вже другу добу й розповіла, що протягом цього часу постійно чула вибухи.

Я хочу в Київ, у мене там є родичі. Я вже дзвонила їм, вони чекають на мене, але ж якось треба добратися туди,

– додала переселенка.

Андріана Кучер разом зі своєю командою відвезла Алю на автовокзал. Їм пощастило посадити жіночку за кілька хвилин до відправлення на останній автобус, який їхав у Дніпро.

Сподіватись, що вона спокійно доїде до Дніпра, а звідти вже до Києва, де її чекають родичі. Звісно, в нас є зовнішній ворог, якого ми ненавидимо, але ще більше зневаги до внутрішніх ворогів, до бездушних людей, які можуть дозволити собі наживатись на людях, які тікають від війни. Я вважаю, що внутрішні гниди – це ще гірше, ніж зовнішній ворог,

– мовила Кучер.

До слова, російські FPV-дрони вже долітають у район Покровська, де розташований автовокзал. Не масово, але вже були зафіксовані.