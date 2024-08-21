Наразі в Громаді покровська є 59 тисяч мешканців. Про це в етері телемарафону заявив голова Покровської МВА Сергій Добряк, передає 24 Канал.

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Що відомо про евакуацію з Покровська

Зараз у нас майже 59 тисяч мешканців в усій громаді – два міста та 39 сіл та селищ. Ми мали на увазі те, якщо добре послухати, є певні категорії людей – родини з дітьми, вимушені переселенці, люди похилого віку. І ці категорії в нас є сили і засоби вивезти планово,

– зауважив Добряк.

Він також пояснив, що Покровськ довгий час був евакуаційним хабом, тому місцеві могли бачити, як до міста привозять людей майже без особистих речей, переляканих та брудних.

"Ми закликали і закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалось в нормальний спосіб — без скупчення на залізниці, на трасі, як це було в 2022 році", – наголосив голова МВА.

Добряк додав, що сьогодні з Покровська щодня евакуюються 600 – 700 людей. Він підкреслив, що це хороший показник.

Зауважимо, що раніше голова МВА заявляв, що примусова евакуація дітей з Покровська може розпочатися вже цього тижня. За його словами, близько 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом