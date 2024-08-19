За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у жителів Покровська є тиждень – два на евакуацію. Через це місцева влада звернулася до місцевих із закликом виїхати вже, поки це можливо зробити у штатному режимі.

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Яка ситуація у Покровську

На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку,

– прогнозує голова МВА.

За словами Добряка, ймовірно, примусову евакуацію дітей з Покровська буде запроваджено вже цього тижня.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – заявив Добряк.

Він також поділився, що близько 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, на власно транспорті. За словами Добряка, лише вчора, 18 серпня, з міста виїхало 490 людей. Лише 135 осіб обрали поїзд для того, щоб покинути місто, всі решта жителів виїхали на власному авто.

Добряк зауважив, що наразі у місцева влада може забезпечити евакуацію щонайменше 1000 людей кожного дня.