Про це розповів пресофіцер бригади "Червона калина" Нацгвардії Микола Коваль в ефірі "Київ24", – інформує 24 Канал.

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Ситуація на Покровському напрямку

За словами військового, головною ціллю загарбників є вихід на дорогу на відповідній ділянці. Можливо це через захоплення Покровська або сусіднього міста Мирнограда.

Ворог намагається йти вперед, але через великі втрати не може цього робити. Ми цілодобово і кожного дня максимально намагаємося проводити роботу, щоб ні піхота, ні техніка противника не змогла пройти.

Як констатував Микола Коваль, за добу бригада "Червона калина" ліквідувала три ворожі групи, які штурмували українські позиції. Чисельність груп становила близько 40 російських бійців.

Це кожного дня. Ми бачимо і знаємо заздалегідь, коли вони починають пересуватися. Але, як тільки ми знищуємо одну групу, за нею заходить знову інша група,

– наголосив військовий.

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Зверніть увагу! Влада Покровська цими днями закликала місцевих жителів евакуйовуватися, оскільки противник підступає до населеного пункту. Загалом у місті може перебувати близько 60 тисяч людей, окупанти – за 10 кілометрів.

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