Ворог з усіх сил рветься саме до Покровська. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, пояснивши, що через місто проходить важлива автодорога.

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"Дорога з'єднує Покровськ та Краматорськ, а далі за Краматорськом Костянтинівку та Часів Яр. Варто пам'ятати, що Часів Яр є одним з найважливіших форпостів", – зауважив військовий експерт.

Зараз ворог б'ється об цю фортецю вже пів року, після того, як був окупований Бахмут. Окупантам не вдалося захопити Часів Яр тому, що він розташований на панівній висоті, його штурмувати дуже важко.

До того ж перед місто є канал, у ньому вже немає води, але навіть попри це він слугує серйозною перешкодою. Ворогу пройти там дуже важко,

– додав Нарожний.

Спершу окупанти намагалися рухатися через Воздвиженку. Це невелике село біля автодороги, але Збройні Сили окопалися та дуже гарно тримають там оборону.

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"Тепер росіяни зрозуміли, що їм не вдасться взяти Воздвиженку. Вони приблизно 10 днів її активно штурмували, а зараз змістять увагу на Покровськ. З великою ймовірністю саме туди перекинуть всі свої зусилля", – підкреслив Нарожний.

Він додав, що легко пройти до Покровська ворогу також не вдасться. Ймовірно, там його зупинять так само як під час наступу на Воздвиженку.