Враг изо всех сил рвется именно к Покровску. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, объяснив, что через город проходит важная автодорога.

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"Дорога соединяет Покровск и Краматорск, а дальше за Краматорском Константиновку и Часов Яр. Стоит помнить, что Часов Яр является одним из важнейших форпостов", – отметил военный эксперт.

Сейчас враг бьется об эту крепость уже полгода, после того, как был оккупирован Бахмут. Оккупантам не удалось захватить Часов Яр потому, что он расположен на господствующей высоте, его штурмовать очень трудно.

К тому же перед городом есть канал, в нем уже нет воды, но даже несмотря на это он служит серьезным препятствием. Врагу пройти там очень трудно,

– добавил Нарожный.

Сначала оккупанты пытались двигаться через Воздвиженку. Это небольшое село возле автодороги, но Вооруженные Силы окопались и очень хорошо держат там оборону.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Теперь россияне поняли, что им не удастся взять Воздвиженку. Они примерно 10 дней ее активно штурмовали, а сейчас сместят внимание на Покровск. С большой вероятностью именно туда перебросят все свои усилия", – подчеркнул Нарожный.

Он добавил, что легко пройти в Покровск врагу также не удастся. Вероятно, там его остановят так же как во время наступления на Воздвиженку.