Сейчас там наблюдается очень сложная ситуация. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет 24 Канал.

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Какова ситуация в Донецкой области

Глава ОВА сообщил, что российские захватчики каждый день пытаются прорвать оборону военных ВСУ на всех направлениях. Однако он отметил, что благодаря слаженным действиям украинских защитников сделать ему это не удается.

Обстановка очень сложная. У врага приоритет – захватить город Покровск и город Мирноград,

– рассказал Филашкин.

По состоянию на сейчас Покровское направление до сих пор считается самым сложным на всей линии фронта.

Только за последние сутки наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Яснобродовка и Птичье.

Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.