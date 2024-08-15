Также за это время россияне совершили 4365 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня. Главное из сводки Генштаба, передает 24 Канал.
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Ситуация на фронте
Атаки россиян на Лиманском направлении: смотрите на карте
Обстановка на Северском направлении: смотрите на карте
Россияне не оставляют Торецкое направление: смотрите на карте
Покровское направление до сих пор самое горячее: смотрите на карте