Также за это время россияне совершили 4365 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня. Главное из сводки Генштаба, передает 24 Канал.

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Ситуация на фронте

Харьковское направление. Состоялось 4 боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Сотницкий Казачок.

Купянское направление. За сутки произошло 9 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и Берестового.

Лиманское направление. Враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Невского, Тернов и Макеевки.

Атаки россиян на Лиманском направлении: смотрите на карте

Северское направление. Украинские защитники отражали 25 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

Обстановка на Северском направлении: смотрите на карте

Краматорское направление. Оккупанты атаковали 5 раз возле Часового Яра и Андреевки.

Торецкое направление. Враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки в районах Северного, Нелиповки, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Россияне не оставляют Торецкое направление: смотрите на карте

Покровское направление. Наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Елизаветовка, Гродовка, Орловка, Николаевка, Желанное, Скучное, Яснобродовка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Покровское направление до сих пор самое горячее: смотрите на карте

Кураховское направление. Силы обороны отбили 8 атак у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

Времовское направление. Противник совершил 7 штурмов наших позиций неподалеку Водяного и Угледара.

Ореховское направление. Оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Новоданиловки – в общем провели 3 штурма.

Приднепровское направление. Российские захватчики атаковали наши позиции 7 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.