Також за цей час росіяни здійснили 4365 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню. Головне зі зведення Генштабу, передає 24 Канал.

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Ситуація на фронті

Харківський напрямок. Відбулося 4 бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок.

Куп’янський напрямок. За добу відбулося 9 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового.

Лиманський напрямок. Ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Невського, Тернів та Макіївки.

Атаки росіян на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сіверський напрямок. Українські захисники відбивали 25 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

Обстановка на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Краматорський напрямок. Окупанти атакували 5 разів біля Часового Яру і Андріївки.

Торецький напрямок. Ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки в районах Північного, Неліпівки, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Росіяни не полишають Торецький напрямок: дивіться на карті

Покровський напрямок. Наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Покровський напрямок досі найгарячіший: дивіться на карті

Курахівський напрямок. Сили оборони відбили 8 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

Времівський напрямок. Противник здійснив 7 штурмів наших позицій неподалік Водяного і Вугледара.

Оріхівський напрямок. Окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Новоданилівки – загалом провели 3 штурми.

Придніпровський напрямок. Російські загарбники атакували наші позиції 7 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.