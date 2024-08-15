Також за цей час росіяни здійснили 4365 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню. Головне зі зведення Генштабу, передає 24 Канал.
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Ситуація на фронті
Атаки росіян на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Обстановка на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Росіяни не полишають Торецький напрямок: дивіться на карті
Покровський напрямок досі найгарячіший: дивіться на карті