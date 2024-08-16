Що відбувається на фронті 16 серпня 2024 / Колаж 24 Каналу
Росіяни намагаються захопити всю Донеччину. Найгарячіше на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках, ідеться у зведенні Генштабу.
Протягом минулої доби зафіксували 144 бойові зіткнення. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.
Яка ситуація на різних напрямках фронту: зведення Генштабу
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Окупанти рвуться до Покровська: дивіться карту бойових дій
Фронт на Півдні
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.