Протягом минулої доби зафіксували 144 бойові зіткнення. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням 12 ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту: зведення Генштабу

На Харківському напрямку точилося сім боїв поблизу Липців, Стариці та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулося 16 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового.

Просування росіян біля Куп'янська

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку також відбулося 10 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися чотири бої у районах Часового Яру. Противник успіху не мав.

Що відбувається в Часовому Ярі

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

Яка ситуація біля Торецька

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне та Птиче.

Окупанти рвуться до Покровська: дивіться карту бойових дій

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ворог п'ять разів наступав, зокрема, у бік Водяного, Рівнополя та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили два штурми позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без змін.

Фронт на Півдні

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 73 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.