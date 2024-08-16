Что происходит на фронте 16 августа 2024 года / Коллаж 24 Канала
Россияне пытаются захватить всю Донецкую область. Горячее всего на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях, говорится в сводке Генштаба.
За прошедшие сутки зафиксировали 144 боевых столкновения. За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением 12 ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 101 УАБ. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.
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За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, пять РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 73 автомобиля и 16 единиц спецтехники оккупантов.