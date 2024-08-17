На Покровском направлении Силы обороны остановили 51 атаку оккупантов в районах 15 населенных пунктов. Какова ситуация на фронте, передает 24 Канал.
Обратите внимание На Курском направлении есть продвижение, на Покровском и Торецком – напряженные бои, – Сырский
Карта боевых действий на 17 августа
- На Харьковском направлении произошло 9 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
- На Купянском – количество вражеских атак за сутки достигло 12. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также враг дважды атаковал в сторону Лозовой.
- На Лиманском – оккупанты совершили 8 штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.
- На Северском – украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.
- На Краматорском – оккупанты атаковали 4 раза в районах Григорьевки и Часового Яра.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту
- На Торецком направлении агрессор, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.
- На Покровском – наши защитники остановили 51 атаку в районах 15 различных населенных пунктов. Активно оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Наибольшая концентрация российских атак зафиксирована вблизи Гродовки.
- На Кураховском – Силы обороны отбили 17 атак возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.
- На Времовском – агрессор совершил 1 атаку в сторону Константиновки.
- На Ореховском – зафиксирован один 1 обстрел наших позиций в районе Малой Токмачки.
- На Приднепровском – оперативная обстановка без существенных изменений. Оккупанты провели 3 неудачных штурма. Кроме того, бойцы Путина нанесли авиаудар по району Одрадокаменки.
- На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- На границе с Черниговской областью российские захватчики сохраняют военное присутствие.
ВСУ продвигаются в Курской области
Продолжается операция в Курской области – наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Добавили, что в целом, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.
Только за минувшие сутки потери российских захватчиков – 1230 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, РСЗО, средство ПВО, 55 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 ракеты, 65 автомобилей и 15 единиц специальной техники врага.