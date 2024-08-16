По словам Сырского, украинские войска продолжают ведение боев и есть продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 километров в сторону врага.

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Зеленский заслушал доклад Сырского

Войска продолжают ведение боев. Имеют продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая,

– сообщил генерал-полковник.

На вопрос президента Зеленского относительно обменного фонда Сырский сказал, что продолжают "пополнять" и "в настоящее время идут бои в районе Малой Локни".

"Я надеюсь там будет взято много пленных", – сказал Сырский.

Также он рассказал, что генерал-майор Москалев уже приступил к исполнению обязанностей руководителя комендатуры в Курской области.

Кроме этого, глава государства поинтересовался, есть ли изменения на Востоке нашего государства с утреннего доклада Сырского.

Существенных изменений не произошло. Продолжаются напряженные бои на Покровском и Торецком направлениях,

– сообщил главнокомандующий ВСУ.