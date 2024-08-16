За словами Сирського, українські війська продовжують ведення боїв та є просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік ворога.

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Зеленський заслухав доповідь Сирського

Війська продовжують ведення боїв. Мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована,

– повідомив генерал-полковник.

На запитання президента Зеленського щодо обмінного фонду Сирський сказав, що продовжують "поповнювати" та "на даний час ідуть бої в районі Малої Локні".

"Я сподіваюся там буде взято багато полонених", – сказав Сирський.

Також він розповів, що генерал-майор Москальов уже приступив до виконання обов’язків керівника комендатури в Курські області.

Крім цього, глава держави поцікавився, чи є зміни на Сході нашої держави з ранкової доповіді Сирського.

Суттєвих змін не відбулося. Продовжуються напружені бої на Покровському та Торецькому напрямках,

– повідомив головнокомандувач ЗСУ.