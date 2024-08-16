Более, чем 50 пленных россиян на Курщине, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага. Собственно, именно таковы результаты Галицких десантников после первых часов с начала военной операции на Курщине.

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Результаты первых часов операции ДШВ на Курщине

Отмечается, что подойдя к пограничному пункту пропуска "Суджа", штурмовые группы 80-й бригады заручились поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники.

Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли верное решение-вывесить белый флаг и сдаться украинским воинам направившись вместе со своими ранеными в сторону Украинской границы,

– говорится в сообщении.

В посте указывается, что "галицкие десантники рекомендуют российским солдатам, выбирать жизнь, а не бессмысленную смерть и сдаваться".

Видео предоставило отделение коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Результаты первых часов операции ДШВ на Курщине: смотрите видео