Бойцы ВСУ, которые непосредственно работают на территории врага, утверждают, что бои идут не только в Курской области. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу насколько далеко смогут продвинуться ВСУ на территории России.

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Операция ВСУ является прежде всего оборонительной

Украина создала свою первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Ее руководителем назначен генерал-майор Эдуард Москалев. Сейчас украинские военные продвинулись на 35 километров вглубь России и заняли более 1000 квадратных километров территории.

Мы создали новое поле боя, на котором имеем инициативу. Создание нового фронта должно было состояться еще давно. У нас 600 километров с Россией, который с обеих сторон защищали только пограничники. Это должна быть линия боестолкновения, сформирована на российской территории,

– подчеркнул Роман Свитан.

Военный эксперт объяснил, что линия боевого соприкосновения – это фортификационные сооружения, полоса обеспечения, минные поля.

"Зайти на российскую территорию, то есть в Курскую область, сейчас является оборонительной задачей. Важно усилить нашу оборону с этой стороны. У нас недостаточное количество сил и средств для обороны всей линии границы, нам удобнее с военной точки зрения, уменьшить ее путем выравнивания. Собственно то, что мы сейчас и делаем", – отметил Свитан.

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Насколько далеко смогут зайти ВСУ

Конечно, россияне также не стоят в стороне, а уже реагируют на действия Вооруженных Сил Украины. В частности, российские военные также строят фортификации.

Учитывая нашу оборонительную задачу, проводить дальнейшие наступательные действия можно на километры, максимум – десятки километров, но не более. Захватывать всю Россию никто не будет. Даже контролировать Курск нет смысла, потому что у нас нет соответствующих сил и средств,

– подчеркнул военный эксперт.

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"Учитывая нашу прочность, все же можно планировать определенные операции. Мы сможем зайти максимум на километров 30 – 40. Но некоторые рейдовые операции можно осуществлять на глубину до 50 – 70 километров, это возможно", – подчеркнул Свитан.

Рейдовые группы в глубоком тылу врага могут уничтожать важные энергетические или логистические объекты.