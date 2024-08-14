Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что наше командование воспользовалось неповоротливостью Кремля. Больше интересных деталей о том, как ВСУ удалось провести операцию на Курщине и почему Путин не спешит защищать российские территории – читайте далее в материале.

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Повлияли ли бои в России на фронт

На днях Владимир Путин сказал, что на территории Украины наступление российских войск усилилось в полтора раза. Какова реальная ситуация на линии боевого соприкосновения и как на нее повлияли события на Курщине?

Вряд ли наступление усилилось, но не ослабло точно. Те части, которые россияне перебросили на Курщину, – это небольшие подразделения, которые не вступали в боевые действия и никак не повлияли на линию Восточного фронта. Давление россиян осталось на том же уровне – ни увеличилось, ни уменьшилось.

Оккупанты давят в районе Покровска, давят в районе Торецка, давят в районе Часового Яра. Пользуются авиацией, есть много самолетов-вылетов. Россияне также не забывают о Запорожском направлении, там КАБы летят фактически ежедневно. То есть в этом смысле давление точно не уменьшилось.

Россияне пока не приняли решение о переброске серьезных средств с Восточного фронта. А те части, которые уже перебросили, являются небольшими с точки зрения наступательных операций, которые сейчас проводят россияне.

Части, которые собираются на Курщину, – это "сборная солянка". Их наскребли отовсюду: от ПОПовцев (частное охранное предприятие, с рос. ЧОП – 24 Канал) до морпехов 79 бригады, которую сорвали из Севастополя и транзитом перебросили сейчас на Курщину. Где-то на подходе "Ахмат", который уже третью неделю идет на помощь. Пока так справляются.

В ближайшую неделю станет понятно, будет ли достаточно россиянам сил и средств, чтобы остановить наше движение на Курщине. Но по состоянию на сейчас количество россиян на Восточном направлении не очень уменьшается.

Почему Путин не спешит защищать Курскую область

Сегодня (13 августа – 24 Канал) стало известно, что оккупанты частично подтянули на Курщину резервы, но там много срочников. По вашему мнению, почему враг сейчас не пытается мощно защитить свои территории и не перебросит туда серьезные силы и средства?

Дело в том, что в России 10 тысяч километров. А мы сейчас вклинились на их территорию на 1000 квадратных километров, это 50 километров по ширине и 20 по глубине. Для них гораздо важнее выполнения боевой задачи на Востоке (Украины – 24 Канал). Они в свою конституцию "загнали" 5 наших областей, поэтому для них это якобы "восстановление российской территории".

Конечно, идет захват Луганского, Донецкого направления, дальше пойдет Запорожский и Херсонский. На Курщину они обращают мало внимания, потому что они прекрасно понимают, что нам Курская область не нужна. То есть сейчас, по логике самих же россиян, они могут не обращать внимания на определенные наши фортификационные действия.

Они также прекрасно понимают, что Курскую атомную электростанцию мы взрывать не будем. Поэтому для них это небольшая проблема. Максимум, что мы можем сделать, – это обесточить механизмы распределения электроэнергии по Курской, Брянской, Белгородской области.

Да, это для россиян является проблемой. Они сейчас будут пытаться оборонять именно направление на Курскую атомную электростанцию – район Курчатова. Но не более. Более того, с военной точки зрения для россиян ситуация не ухудшается. Потерю их территорий на время они не считают серьезной проблемой.

Они продолжают выполнять главную задачу. К тому же остановить "на полном ходу" наступательный процесс очень трудно. Точнее, остановить его можно, но запустить его снова – практически невозможно. Вот почему они боятся это сделать. Начав движение на Восточном фронте, они видят, что уже действительно вытесняют нас с Донбасса. Они спрогнозировали это, поэтому сейчас останавливаться не будут.

Нам сейчас нужно принимать решение на дальнейшие действия. В общем есть большой спектр действий, начиная с продвижения к тому же Курску или Курской АЭС, заканчивая определенными рейдовыми действиями вдоль всей линии границы в сторону Москвы – фактически от точки соприкосновения между Беларусью, Украиной и Россией и до Валуек (Белгородская область – 24 Канал). То есть превратить все эти 600 километров линии границы на линию фронта и развернуть ее в сторону Москвы, которые, за исключением Харьковского направления, до сих пор были просто границей.

Поэтому спектр наших возможных действий довольно широк. Все будет зависеть от того, как россияне поведут себя в ближайшее время. То есть если они в достаточном количестве начнут перебрасывать войска, то уменьшат давление на Восточном фронте и соответственно остановят наше движение на Курщине. Если этого не сделают – мы будем двигаться дальше.

Любое решение россиян по Курской области будет негативным для них

То ситуация в любом случае выгодна для Украины? То есть россиянам так или иначе придется останавливать наступление на Курщине, иначе будет дальнейшее продвижение вглубь территории России?

Это может быть не так продвижение в тыл России, как попытка купировать определенные проблемы, которые были. Проблемы, например, были связаны с возможностью россиян двигаться в сторону Сум. Но сейчас мы практически распылили ту группировку, которая могла наступать на город. Здесь уже есть плюс, это половина выполненной задачи.

Кроме того, возможно движение наших войск в тылы противника по российской территории. К примеру, в тыл волчанской или липцевской группировки. Так же, как я уже говорил, возможно обесточивание Курской АЭС, чтобы она не могла поставлять электроэнергию потребителям военного уровня. Есть много механизмов, мы будем двигаться дальше.

Так что вы правы, у россиян любой выбор будет негативным для них и положительным для нас. Решение начать боевые действия в московском направлении крайне напуганных идиотов было очень правильным и грамотным решением. Правда, немного запоздалым – это можно было делать еще быстрее.

ВСУ перерезали одну из важнейших логистических ветвей врага

Наши военные взяли город Суджа, где есть железнодорожное сообщение. Что вам об этом известно? Получаем ли мы данные с российской железной дороги – что и куда идет, где и что разгружается, или эта информация сразу блокируется? Какие преимущества нам дает доступ к железнодорожному сообщению?

Там железная дорога, через которую обычно перебрасывали топливо с Мозырского НПЗ. Дорога Витебск – Белгород. Она действительно идет через Суджу. Сейчас этот механизм у россиян исчез, мы его перерезали. Это очень важно, ведь это практически уничтожение одной из важнейших логистических цепей – подпитки россиян белорусским дизелем, авиационным керосином с Мозырского НПЗ.

Информацию, которую можно получить с какого-то железнодорожного пункта, мы имеем из каналов разведки. Если она нам нужна – мы ее извлекаем и используем для определенных задач. Поэтому не думаю, что именно это было основной целью.

Использовать это сообщение для собственной логистики наши военные пока не могут?

В этом нет смысла. По крайней мере пока. 1000 квадратных километров, о которых сейчас говорит наше военное руководство, это всего лишь "пятачок" 50 на 20 километров. Перебрасывать какие-то наши части через железную дорогу нет смысла.

А вот использовать железную дорогу как дополнительное средство для дополнительных фортификационных сооружений вполне возможно. Там большое количество железа, шпал, проводов и щебня, которые можно использовать как раз для фортификаций.

Есть смысл разбирать железную дорогу, россиянам она больше не должна понадобиться, и соответственно создавать оборонительные сооружения.



Украинские воины опубликовали фото из Плехово в Курской области / @voloshyn_roman

Как Украине удалось провернуть операцию на Курщине

Курская операция была в таком себе информационном вакууме. Как нам удалось сохранить эту тайну и сделать заход на Курщину настолько неожиданным? Возможно, это были какие-то чистки в военном руководстве? Ведь мы помним прошлогоднее контрнаступление и насколько много о нем говорили в информационном пространстве.

Нет, это другая ситуация. Все прекрасно видели, как мы усиливаем оборону Сум. Это делалось, потому что россияне разворачивали несколько плацдармов для вторжения в Украину с Севера. Был один плацдарм под Белгородом, его уже использовали, хотя я бы сказал, что накопили недостаточно сил и средств и попали в ресурсный капкан.

Они готовили такой же плацдарм в районе Богодухова со стороны Белгородчины. Накапливали войска в районе Суджи в сторону Сум. И до сих пор есть накопления в районе Климово – Клинцы. Там есть старый аэродром с военной частью. Это Брянская область, неподалеку от границы с Беларусью. С нашей стороны это уже Черниговщина.

У них было не менее 4 локаций, поэтому, конечно, наши войска накапливались для остановки возможных боевых действий со стороны России. Основной задачей все же было прикрытие Сум – это второй областной центр (имеется в виду после Харьковщины – 24 Канал), по которому россияне могли бы нанести удар.

Там провели серьезные фортификационные мероприятия, несколько линий обороны, туда также перебросили несколько бригад, чтобы оборонять Сумы. Наша разведка очень хорошо работает на трансграничных областях. Поэтому мы видели развертывание российских войск перед попыткой захода в Сумы со стороны Суджи.

Мы поймали момент. То есть те войска, которые развернули для обороны, увеличили, и они зашли на российскую территорию. Основной задачей сначала было развеять эту российскую группировку, которая угрожала Сумам. То есть сначала это была оборонительная, а не наступательная миссия – лишь несколько контрнаступательных действий, не более. А дальше была неадекватная реакция россиян, действительно неадекватная.

Они фактически не заметили этого нашего движения, никак не среагировали. Разбежались по сторонам, не подняли резервов. Кроме авиации там никто не участвовал. Да и авиация работала через одного. Так что наше командование воспользовалось этой неповоротливостью российского военно-политического командования. Возможно, россияне просто опешили или же началась паника. Они не понимали, что делать, потому что этого не должно было быть.

Россияне залезли на какой-то большой пьедестал и думали, что их никто не достанет. Достанет, если нужно достать. Более того, в режиме такого превентивного удара. Естественно, что превентивный удар потом разросся в масштабные наступательные действия. Перебросили войска по рокадным дорогам вдоль линии фронта, а у нас они довольно неплохие, и усилили давление.

Вторым положительным моментом для наших войск является то, что сейчас можно создать линию обороны на российской территории. То есть фортификационные сооружения вместе с обеспечением. Мины надо "дарить" россиянам – ставить их не на нашей, а на их территории. Там есть неплохие участки, которые могут использовать наши войска для обороны.

И важной задачей, о которой мы уже упоминали, является попытка сорвать россиян с Восточного фронта. Одним из механизмов является и движение на Белгородскую область, чтобы зайти в тыл противнику под Волчанском.

Есть много вариантов, как использовать этот прорыв, этот оперативный плацдарм. Стратегические решения будет принимать Генштаб, опираясь на ситуацию, что сложится. А она напрямую зависит от принятия решений российского руководства по переброске дополнительных резервов с Восточного фронта. Их просто больше неоткуда взять.



Пока Украина официально не комментировала бои на Курщине Сырский интриговал фото с заданий / Главнокомандующий ВСУ

На какие провокации может пойти Путин из-за прорыва границы

Куратором так называемой "контртеррористической операции" в Курской области назначили ФСБшника. А вот начальник генштаба России Валерий Герасимов, который бы мог руководить военными, самоустранился. По вашему мнению, почему именно ФСБшнику Путин доверил эту задачу?

Здесь логика есть, потому что ФСБ отвечает за границы. То есть пограничники в России подчиняются ФСБ. Это у нас пограничники подчиняются МВД, а российская граница должна быть именно "на замке" ФСБ.

Это свидетельствует о том, что сейчас военно-политическое руководство России не воспринимает наши действия как военную операцию, на которую нужно отправлять вооруженные силы. Пока они решают этот вопрос как "пограничный инцидент", я бы это так назвал.

Пока россияне не приняли реального решения по купированию этой ситуации. Это показывает и начальник руководства.

Заметим, что Институт изучения войны в отчете за 10 августа сообщал, что Путин, вероятно, назначил главу ФСБ Александра Бортникова курировать так называемую КТО в Курской области. В то же время некоторые росСМИ писали о назначении экс-охранника кремлевского диктатора Алексея Дюмина.

Директор ФСБ Александр Бортников известен совершенно разными операциями: от убийства бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко до коррупционных скандалов. Может ли сейчас Кремль поставить ему задачу делать провокации, в частности на Курщине, и обвинять в этом Украину? Пока об этом официально никто не говорит, но появляется информация о том, что россияне страдают от своих же – тех, кто их эвакуирует из Курской области.

Ограбление всегда было, есть и будет. Во время эвакуации подключаются все грабители: ФСБ, МВД и другие также. Это уже установленная практика и, конечно, россияне будут жаловаться на это.

Вся эта операция под кураторством ФСБ и практически на 100% можно быть уверенным, что возможно повторение так называемого "рязанского сахара". Они уже неоднократно взрывали несколько домов еще в начале 2000-х. Почему собственно "рязанский сахар"? ФСБшники один из последних домов должны были взорвать в Рязани. Их там арестовала местная милиция и все эти подрывы остановились. Тогда все повесили на чеченцев.

Справка. Термин "рязанский сахар" возник после инцидента в сентябре 1999 года в российском городе Рязань. Тогда местные жители обнаружили подозрительные мешки в подвале многоэтажки, которые сначала были описаны как сахар, но позже оказалось, что это была взрывчатка. Сейчас "рязанский сахар" – это общее название терактов, совершенных в России в период от 4 до 16 сентября 1999 года, перед выборами российского президента.

Кстати, недавно в Белгороде также ФСБшники взорвали дом. Хотели повесить на украинцев, но не сложилось, не такая ракета была. Могут выполнить такое же задание где-то в Волчанске, Курске. Механизм повторов возможен, просто в мире реакция уже будет другая.

Даже шутка, сказанная дважды, уже иначе воспринимается. Не говоря уже о терактах, проведенных под копирку и попытках кричать "держи вора". Я думаю, что здесь вопрос будет полностью нивелирован, но попытка однозначно будет.

Также возможны провокации на атомных электростанциях. На ЗАЭС уже был поджог в районе градирни. Оккупанты попытались подымить, намекнув на то, что могут быть какие-то инциденты на самой Запорожской атомной электростанции. Но это намек, в частности на Курскую АЭС.

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Россияне сейчас легко могут вывести из строя какой-то из агрегатов и повесить все на Украину, вплоть до распыления некоторых ядерных отходов. У оккупантов есть допуск к Запорожской атомной электростанции и к хранилищу ядерных отходов. Враг может создать маленькую грязную бомбу, взорвать ее на Курской АЭС и повесить все на Украину. От ФСБшников можно ждать чего угодно. Главное быть готовым к этому. Мы готовы однозначно.

Не бунты: что может развалить Россию

Россияне, которые эвакуировались из приграничных регионов и те россияне, которые смотрят по телевизору, что происходит на Курщине, имеют разную картинку событий. Если раньше они говорили украинцам, мол, вас "освобождают", то сейчас рассказывают это своим же – вроде бы в Курской области все хорошо. Станет ли это дополнением к бунту внутри России?

Бунта точно не будет. В России полностью патерналистские настроения, граждане страны-агрессора полностью зависят и ждут подачек от центральной власти. Там бунта не будет что бы ни происходило.

Развал России возможен тогда, когда центральная власть не сможет содержать республики, которые сейчас полностью зависят от дотаций из федерального бюджета. А почти все республики зависят от него. Это будет повтор развала Советского Союза – как только Москва не смогла обеспечивать финансированием республики СССР, было принято решение отправиться в свободное плавание.

Такая же картина ждет и Россию, но только не из-за бунта, а из-за экономических проблем, которые на данный момент еще только видны на горизонте. Однако их уже можно увидеть, по крайней мере если усилить санкционное давление, ввести вторичные санкции на фирмы или государства, которые контактируют с Москвой. Для этого Россию надо определить государством-спонсором терроризма.

Развал Российской империи возможен только изнутри, снаружи не получится. Бунты даже никто не будет подавлять. Они сейчас сойдут на нет, потому что действительность, которую мы видим, вытекает из логики войны. 400 километров фронта, которые были на Донбассе за Осколом, теперь растянутся на 600 километров фронта уже до Оскола. Это расстояние на глубину фронта не менее 30 километров будет армейским тылом работы армейской артиллерии.

Ближайшие несколько лет россияне в этих приграничных областях будут чувствовать себя, как украинцы в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской приграничных областях. Это такое зеркальное отражение наших проблем, но уже на российскую действительность. Россияне с этим смирятся. Просто им большой совет, чтобы дважды не переезжать – сразу переезжайте за Урал, чтобы потом еще раз не срываться с места после выезда из трансграничных областей.

Повлияет ли Курская операция на настроения на оккупированных территориях

Влияет ли на сознание людей, которые сейчас живут на территории квазиреспублик "лднр", то, что Россия не может защитить даже собственные границы, не говоря уже об оккупированных территориях?

Я сам из Донецка и знаю, какие за 10 лет там создались условия и восприятие. Там уже давным-давно произошел раскол на черное и белое, на тех людей уже ничего не повлияет. "Черные" за Россию, что бы ни случилось. В то же время на Донбассе сотни лет живут потомки украинских казаков, которые в свое время двигались на Дон, они ждут Украину и помогают ей.

Граница там уже проведена. Поэтому уже никак не влияет то, что происходило. Там все понимают, что это просто дело времени, когда Украина вернется на Донбасс и этим российским "ждунам" придется опять же ехать за Урал, чтобы дважды не переезжать.

Ведь, вероятно, линия боев или по меньшей мере линия боевого влияния будет до Урала. Нам надо уничтожать уральские военные заводы. Все эти 2 тысячи километров будут под ударами наших дальнобойных средств поражения ближайшие несколько лет.