Так, российская пропаганда начала распространять фейки, что якобы Силы обороны Украины имеют "планы" использовать запрещенное вооружение. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что такие действия роспропаганды могут свидетельствовать о том, что российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить Украину.

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Что известно о вероятной провокации россиян

Россияне могут готовить провокацию с химическим оружием, поскольку сообщения о якобы использовании Украиной таких вооружений они распространяют именно сейчас,

– пояснил Андрей Коваленко.

Он отметил, что Украина не использует запрещенное вооружение, а также:

действует цивилизованно,

защищает гражданских россиян в Курской области от российских обстрелов.

Впрочем, России нужны жертвы среди их гражданских, чтобы обвинить Украину. Поэтому они готовы убить собственных людей, как это уже делала ФСБ руками ИГИЛ в "Крокус Сити Холл",

– подытожил чиновник.

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Андрей Коваленко объяснил, что сейчас Россия привлекает креативные агентства и театральные студии, которые финансируются по закрытым статьям минобороны России и производят контент с якобы "оккупированных Украиной территорий".