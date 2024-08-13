Так, россияне врут о якобы "расстрелянной беременной женщине", а также утверждают об "иностранных наемниках в рядах ВСУ". Более того, пропагандисты распространяют лживую информацию о якобы "черных трансплантологов" из Украины.

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Главные фейки российской пропаганды в Курской области

События в Курской области стали новым инструментом для российской пропаганды. Так, в сети активно распространяют фейки и различные манипуляции. В Центре противодействия дезинформации отметили, что вражеская пропаганда продолжает прилагать значительные усилия для дискредитации украинских военных, ложно обвиняя их в преступлениях против гражданского населения.

Так, российские пропагандисты имеют несколько ключевых нарративов, которые активно продвигают в медиа. Во-первых, в течение недели россияне разгоняют фейк о якобы "расстрелянной беременной женщине". Российские пропагандисты цинично обвиняют украинских военных, однако единственным "доказательством" этого якобы "преступления" является лишь рассказ неизвестного "мужа погибшей".

Второй фейк, который распространяет роспропаганда, – это якобы "массовые убийства гражданских во время эвакуации". В рамках продвижения этой темы распространяются видео уничтоженных якобы украинскими военными гражданских авто и "рассказы тех, кто выжил".

Еще один фейк, который пытаются разгонять кремлевские пропагандисты, – это истории о якобы "черных трансплантологов из Украины".

Тема о "похищении органов", которую так любят пропагандисты, вместе с боевыми действиями "переместилась" ближе к территории России. Теперь вражеские ресурсы пугают "черными трансплантологами" в Сумской области,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Одна из самых любимых тем, которую активно распространяет российская пропаганда, – это "иностранные наемники в рядах ВСУ". В подтверждение своих лживых заявлений оккупанты публикуют якобы фото "паспортов" иностранных государств, которые "обнаружили у пленных военных".

В ЦПИ сообщили, что на этом российская пропаганда не собирается останавливаться, и теперь начала распространять фейки об "украинских диверсантах-газовиках из Суджи". Сейчас тиражируется "инсайд" о якобы двух украинцах, которые работали на объекте "Газпрома" в Судже и были эвакуированы украинскими военными.



Фейки российской пропаганды / Фото Центр противодействия дезинформации

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что распространение подобных сообщений является частью стратегии Кремля по информационному ответу на события в Курской области. Кроме того, российское руководство надеется, что на Курщине будет гуманитарная катастрофа.

Известно, что креативные агентства и театральные студии, которые работают с минобороны России, готовят ряд видео с комментариями якобы людей, которые выехали из той зоны, что будут рассказывать максимально страшные истории, не предоставляя никаких доказательств в виде визуального контента. Это все Россия намерена гонять собственными сетями на Запад и Глобальный Юг. На самом деле никакой гуманитарной катастрофы там нет и не будет. И это будет показано,

– подчеркнул Коваленко.