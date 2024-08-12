В СБУ предупредили, что "мальчики в трусиках" могут появиться и в Курской области. Враг готовит фейки и может инсценировать преступления против гражданских – конечно, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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Россияне радуются смертям своих же

В эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" показали видео ликвидации российских оккупантов нашими бойцами Сил специальных операций, которое было снято в районе села Урожайное еще в прошлом году. Но Скабеева с торжественными интонациями сообщила зрителям, что видео убивают "бандеровцев",

– написал Денис Казанский.

Забавно, но пропагандистка рассказывала так, будто разбирается в ведении боевых действий. Она вдохновенно сыпала пафосными фразами вроде "несколько бойцов зачищают блиндаж как по учебнику, забрасывая позиции гранатами и простреливая слепые зоны короткими очередями".

Молниеносная смена магазина – и из тумана войны выбегает четвертый бандеровец,

– восхищалась Скабеева.

Но не знала или не хотела знать, что кадры грамотной зачистки принадлежат ВСУ.

Смотрите видео, которым Скабеева обманула россиян (18+)

"Это уже не первый случай, когда российская пропаганда издевается над гибелью своих военных. Буквально месяц назад государственный канал уже показывал, как один российский военный добил другого выстрелом в голову. И также выдали россиян за украинцев", – акцентировал Казанский.

Он предположил, что пропагандисты фальсифицируют видео из Украины из-за нехватки своего материала. Поэтому "обычные россияне", щелкая пультом, "радуются гибели своих солдат и танцуют на их трупах".

А еще журналист пошутил: Скабееву можно смело обвинить в фейках об армии. Именно по этой статье в России сажают на большие сроки. Но, к сожалению, пропагандистке ничего не будет.