В СБУ попередили, що "мальчікі в трусіках" можуть з'явитися і в Курській області. Ворог готує фейки та може інсценувати злочини проти цивільних – звісно, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

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Росіяни тішаться смертям своїх же

В ефірі програми "60 хвилин" на каналі "Росія-1" показали відео ліквідації російських окупантів нашими бійцями Сил спеціальних операцій, яке було знято в районі села Урожайне ще минулого року. Але Скабеєва з урочистими інтонаціями повідомила глядачів, що відео вбивають "бандерівців",

– написав Денис Казанський.

Кумедно, але пропагандистка розповідала так, ніби знається на веденні бойових дій. Вона натхненно сипала пафосними фразами на кшталт "декілька бійців зачищають бліндаж як за підручником, закидаючи позиції гранатами і прострілюючи сліпі зони короткими чергами".

Блискавична зміна магазину – і з туману війни вибігає четвертий бандерівець,

– захоплювалася Скабєєва.

Але не знала чи не хотіла знати, що кадри грамотної зачистки належать ЗСУ.

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"Це вже не перший випадок, коли російська пропаганда знущається із загибелі своїх військових. Буквально місяць тому державний канал уже показував, як один російський військовий добив іншого пострілом у голову. І також видали росіян за українців", – акцентував Казанський.

Він припустив, що пропагандисти фальсифікують відео з України через брак свого матеріалу. Тож "звичайні росіяни", клацаючи пультом, "радіють загибелі своїх солдатів і танцюють на їхніх трупах".

А ще журналіст покепкував: Скабєєву можна сміливо звинуватити у фейках про армію. Саме за цією статтею у Росії ув'язнюють на значні терміни. Та, на жаль, пропагандистці нічого не буде.