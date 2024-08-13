Так, російська пропаганда почала поширювати фейки, що нібито Сили оборони України мають "плани" використати заборонене озброєння. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що такі дії роспропаганди можуть свідчити про те, що російські спецслужби готують провокації, щоб звинуватити Україну.

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Що відомо про ймовірну провокацію росіян

Росіяни можуть готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь вони поширюють саме зараз,

– пояснив Андрій Коваленко.

Він зазначив, що Україна не використовує заборонене озброєння, а також:

діє цивілізовано,

захищає цивільних росіян у Курській області від російських обстрілів.

Утім, Росії потрібні жертви з-поміж їхніх цивільних, щоб звинуватити Україну. Тому вони готові вбити власних людей, як це вже робила ФСБ руками ІДІЛ в "Крокус Сіті Холл",

– підсумував посадовець.

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Андрій Коваленко пояснив, що зараз Росія залучає креативні агентства та театральні студії, які фінансуються по закритих статтях міноборони Росії та виробляють контент з нібито "окупованих Україною територій".