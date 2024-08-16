Бійці ЗСУ, які безпосередньо працюють на території ворога, стверджують, що бої йдуть не лише у Курській області. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу наскільки далеко зможуть просунутися ЗСУ на території Росії.

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Операція ЗСУ є насамперед оборонною

Україна створила свою першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Її керівником призначено генерал-майора Едуарда Москальова. Наразі українські військові просунулися на 35 кілометрів вглиб Росії та зайняли понад 1000 квадратних кілометрів території.

Ми створили нове поле бою, на якому маємо ініціативу. Створення нового фронту мало відбутися ще давно. У нас 600 кілометрів з Росією, який з обох боків захищали лише прикордонники. Це має бути лінія боєзіткнення, сформована на російській території,

– наголосив Роман Світан.

Військовий експерт пояснив, що лінія бойового зіткнення – це фортифікаційні споруди, смуга забезпечення, мінні поля.

"Зайти на російську територію, тобто в Курську область, наразі є оборонним завдання. Важливо посилити нашу оборону з цієї сторони. У нас недостатня кількість сил та засобів для оборони всієї лінії кордону, нам зручніше з військової точки зору, зменшити її шляхом вирівнювання. Власне те, що ми зараз і робимо", – зазначив Світан.

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Наскільки далеко зможуть зайти ЗСУ

Звісно, росіяни також не стоять осторонь, а вже реагують на дії Збройних Сил України. Зокрема, російські військові також будують фортифікації.

З огляду на наше оборонне завдання, проводити подальші наступальні дії можна на кілометри, максимум – десятки кілометрів, але не більше. Захоплювати всю Росію ніхто не буде. Навіть контролювати Курськ немає сенсу, бо у нас немає відповідних сил та засобів,

– наголосив військовий експерт.

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"Зважаючи на нашу міцність, все ж можна планувати певні операції. Ми зможемо зайти максимум на кілометрів 30 – 40. Але деякі рейдові операції можна здійснювати на глибину до 50 – 70 кілометрів, це можливо", – наголосив Світан.

Рейдові групи в глибокому тилу ворога можуть знищувати важливі енергетичні чи логістичні об'єкти.